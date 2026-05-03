La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $ 10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 4 al 9 de mayo

Lunes 4

Guaymallén

El Sauce. Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.

Colonia Segovia. Barrio Buenos Vecinos. Manzana D. Casa 2. A las 10.30.

Colonia Segovia. Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11.30.

Buena Nueva. Iglesia Portal de Luz. Antonelli a metros de Buena Nueva. A las 12.30.

Las Heras

El Pastal. La Polvosa y Ruta Nacional 40. A las 9.30.

El Pastal. Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.

El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 11.

El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de la ruta 143. A las 10.45.

Maipú

El Pedregal. Barrios 25 de Mayo y 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo. frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.45.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos. Bario Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Martes 5

Guaymallén

Colonia Molina. Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.

Buena Nueva. Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.

Buena Nueva. Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30.

El Bermejo. Barrio Fuerza y Progreso. Manzana 9. Casa 17. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9.40.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11.40.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Maipú

Rodeo del Medio. Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Calle Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9.30.

Rodeo del Medio. Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10.30.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.30.

El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

San Carlos

Pareditas. Paseo de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.

San Rafael

Rama Caída. Paraje. El Tropezón. Plaza. A las 9.

Rama Caída. Paraje. Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 10.

Cordón del Plata. SUM. A las 11.30.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.

La Menta. Refugio Zabala. A las 12.

Miércoles 6

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Calle San Martín a 300 m de ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde sector noroeste. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 17.

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.

Capilla del Rosario. Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10.30.

Buena Nueva. Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 11.30.

Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. SUM. A las 12.30.

Las Heras

Capdeville. Unión Vecinal Capdeville. Ruta Provincial 52 Kilómetro 16. A las 9.30.

El Resguardo. CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 10.30.

El Resguardo. Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.

San Rafael

Salto de las Rosas. Plaza Principal. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública . CIC. A las 10.45.

Jueves 7

Guaymallén

Puente de Hierro. Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9.30.

Colonia Molina. Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30.

El Sauce. Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente al barrio Constitución. A las 11.30.

El Sauce. Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 11.

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11.40.

Las Heras

Uspallata. Barrio La Fundación. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Sarmiento. Plaza. A las 11.

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11.30.

Uspallata. Informador Turístico. A las 12.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.30.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 13.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.

Tupungato

San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

Villa Bastias. Barrio Arco Iris. A las 11.30.

Lavalle

Jocolí. Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí. Barrio Cooperativa Jocolí. A las 9.30.

Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. A las 10.30.

San Rafael

Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y calle 5. A las 9.

Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 10.

Cañada Seca. Paraje. La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. A las 11.45.

Viernes 8

Las Heras

El Borbollón. SUM Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.

El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Manzana 11. Lote. 28. A las 10.30.

El Borbollón. Centro de Salud 21. A las 11.30.

Luján

Potrerillos

Potrerillos. Informador Turístico. Camino del Puma s/n. Villa de Potrerillos. A las 10.30.

El Salto. Escuela 1-558 Río Blanco. Avenida de Los Cóndores s/n. A las 11.30.

Las Vegas. Dirección Provincial de Vialidad. Ruta 89 s/n. A las 12.

Las Vegas. Cruce de Ruta 89 y Avenida del Sol. A las 12.30.

San Rafael

Cañada Seca. Club Los Campesinos. A las 9.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Santa María de Oro. CIC. A las 10.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.

General Alvear

Bowen. Calle 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

San Martín

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Cas 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Lavalle

Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30.

Tres de Mayo. Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 11.

Maipú

Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.

San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana A Casa 1. Sobre Ruta provincial 50. A las 12.30.

Sábado 9

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.30.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.30.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 10.30.

La Central. Club La Central. A las 11.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Cas 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2