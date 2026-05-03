Él iba armado con un cuchillo y ella tenía pedido de captura vigente: los detuvieron cuando intentaban robar cables de una obra en Godoy Cruz

Efectivos sorprendieron a la pareja merodeando una obra en construcción pasada la medianoche. Cuando los quisieron identificar, huyeron. Los atraparon a pocas cuadras: él llevaba un cuchillo y ella tenía pedido de captura vigente.

Un operativo de rutina terminó con dos personas detenidas en Godoy Cruz durante la noche del sábado, después de que policías de la Comisaría 34° los interceptaran mientras caminaban de forma sospechosa por las inmediaciones de una obra en construcción.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 23 horas en calle 20 de Junio al 400, cuando efectivos que patrullaban la zona notaron a una pareja que se comportaba de manera extraña. Al intentar pedirles que se identificaran, los dos salieron corriendo. Los agentes los alcanzaron a pocas cuadras y, al revisarlos, encontraron en las prendas del hombre un cuchillo.

Fueron identificados como N. M., una mujer de 32 años con antecedentes registrados por paradero y captura desde 2015, y D. S., un hombre de 40 años con dos causas de captura previas, de 2005 y 2009. Ambos fueron trasladados a sede judicial.

Mientras se realizaban las averiguaciones de rigor, los investigadores comprobaron que la pareja había dañado el tablero eléctrico de la obra en cuestión, al parecer con la intención de llevarse los cables del interior.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.