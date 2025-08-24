Mendoza: este lunes habrá cortes de luz en 7 departamentos de la provincia

Edemsa anunció cortes de luz por tareas de mantenimiento eléctrico para el lunes 25 de agosto. Serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 25 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este lunes 25 de agosto

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las Heras

En TODA LA LOCALIDAD DE USPALLATA. De 8.00 a 9.00 h.

De 8.00 a 9.00 h. En la intersección de calle La Fundición y Ruta Nacional N°7. En la Ruta Provincial N°52, entre Rutas Nacional N°7 y Provincial N°39. En la Ruta Nacional N°7, en el RIM 16, RIM suboficiales. En la Ruta Nacional N°7, entre Río Mendoza y calle la Fundición, y zonas aledañas; Uspallata. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Agustín Álvarez, Pellegrini, San Martín y Paul Harris. De 14.30 a 17.00 h.

Entre calles La Pampa, El trapiche, Río Diamante y Laguna de Los Horcones. En los barrios AMPAM, Alto del Oeste II, loteo Río Diamante y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Aráoz, entre San Martín y Terrada. Entre calles Bulnes, Don Pancho, Aráoz y San Martín. En loteo Rincón de Aráoz y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Andrés Soria; Las Violetas. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle Real, entre La Costa y Correa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En el barrio Aconcagua; La Arboleda. De 14.45 a 18.45 h.

Tunuyán

En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Muzaber, entre Aguirre y La Florida; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael