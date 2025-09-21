Mendoza: este lunes 22 de septiembre habrá cortes de luz en 5 departamentos

Edemsa anunció que el lunes 22 de septiembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.
La empresa Edemsa informó que este lunes 22 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Lavalle, Luján, Tupungato, San Carlos, San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este lunes en Mendoza
Lavalle
- En calle Proyectada V95 y zonas aledañas; El Carmen. De 9.00 a 11.00 h.
Luján
- En calle Chile, entre Vendimia y Santa Fé. Entre calles Alberti, Jujuy, Viedma y Chile y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Proyectada J326 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calles Paraná y Chile y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.
- En la intersección de calle N°10 y calle N°6 del kilómetro N°44 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Laprida, El Ingenio, callejón Lobos y Corredor Productivo; Cordón El Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
En calle Corvalán, hacia el sur de El Baden y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
En carril Nacional, entre calles Estrella y Bernardo Quiroga y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Mora, Gutiérrez, Olivos y Los Carolinos y áreas adyacentes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Rawson, Ortubia, El Toledano y Constanzo y áreas adyacentes; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Ruta N°154 y Gianbenedetti; Colonia Española. De 15.15 a 19.15 h.
- Entre calles Jhong, La Intendencia, Perret y Juan José Paso; Cuadro Nacional. De 9.15 a 13.15 h.