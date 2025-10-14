Mendoza: en estos 6 departamentos habrá cortes de luz este miércoles 15 de octubre

Edemsa anunció que el miércoles 15 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de luz en distintas localidades de Mendoza este miércoles 15 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael. En algunos casos, la interrupción será por más de 4 horas, dependiendo de la zona.

Mendoza: las zonas afectadas por cortes de luz este miércoles 15 de octubre

Las Heras

– En la Ruta Provincial N°20, hacia el oeste de calle Los Huarpes y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Ing. Balloffet, Hipólito Yrigoyen, Neuquén y 12 de Octubre. Entre calles Lisandro Moyano, Mathus Hoyos, Guido Spano, Balloffet y adyacencias. De 14.30 a 18.30 h.

Luján

– En calle Roque Sáenz Peña, entre La Florida y Embalse de Potrerillos; Vistalba. De 14.10 a 16.10 h.

– En la intersección de calles Orsini y Darragueira y cercanías; Chacras de

Coria. De 9.30 a 13.30 h.

– Hacia el oeste de calle San Martín Sur, en el barrio Palmares Valley y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Darragueira, entre Laprida y Besares. Entre calles Malvinas, Río Seco Viamonte, Besares, Darragueira y zonas Aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– Entre calles Tropero Sosa, Hermandad, 25 de Mayo Este y José María Irusta. De 8.45 a 14.45 h.

– Entre calles Chacras, Santa Clara, Ruta Nacional N°7, Ruta Provincial N°50 y adyacencias; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

– Entre calles La Costa y La Vencedora; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°88, entre Ruta Provincial N°40 Norte y calle La Blanca; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Bernardo Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Namuncurá, Eugenio Bustos, José Hernández y Ciudad Centro. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles El Indio, Quiroga, 3 de Febrero, Pública N°22 y zonas aledañas; El Cepillo. De 11.00 a 15.00 h.

San Rafael

– En calle Circunvalación, entre San Pedro y Ruta N°143; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Paula Albarracín de Sarmiento. De 8.30 a 12.30 h.

– En el Club de Náutica y Pesca Los Reyunos; Villa 25 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Artero, hacia el sur de Zabatieri; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.