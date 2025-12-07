Mendoza: el departamento que tendrá cortes de luz este lunes 8 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y hasta el mediodía. Los cortes serán programados y por sectores.
Edemsa informó que este lunes 8 de diciembre llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Estos trabajos se realizan en horarios específicos.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio durante el feriado del lunes 8 de diciembre.
Lugares y horarios de los cortes de luz para este lunes
Ciudad
- En calle San Martín, entre Peltier y Pedro Molina, y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Los cortes de luz del martes 9 de diciembre
Ciudad
- Entre calles Belgrano, Perú, Hudson y Cipolletti. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Sargento Cabral, Remedios de Escalada, Moldes, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle Gutenberg, entre Bolivia y Colón. Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calle La Recoleta con Las Acacias y adyacencias. De 8.30 a 11.00 h.
- En barrios El Coral y El Carrizal y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Remanso; Anchoris. De 9.00 a 12.00 h.
Maipú
- En calle Maza, hacia el norte de Videla Aranda, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 11.30 a 13.45 h.
- En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Videla Castillo y República del Líbano, y zonas Aledañas. De 9.15 a 11.15 h.
Tupungato
- Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre la Ruta N°179 (Ponontrehua) y calles Perú, Bolivia y Nicaragua; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.