Mendoza: el departamento que tendrá cortes de luz este lunes 8 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y hasta el mediodía. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 8 de diciembre llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Estos trabajos se realizan en horarios específicos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio durante el feriado del lunes 8 de diciembre.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este lunes

Ciudad

En calle San Martín, entre Peltier y Pedro Molina, y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Los cortes de luz del martes 9 de diciembre

Ciudad

Entre calles Belgrano, Perú, Hudson y Cipolletti. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

Entre calles Sargento Cabral, Remedios de Escalada, Moldes, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.

En calle Gutenberg, entre Bolivia y Colón. Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la intersección de calle La Recoleta con Las Acacias y adyacencias. De 8.30 a 11.00 h.

En barrios El Coral y El Carrizal y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Remanso; Anchoris. De 9.00 a 12.00 h.

Maipú

En calle Maza, hacia el norte de Videla Aranda, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 11.30 a 13.45 h.

En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Videla Castillo y República del Líbano, y zonas Aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

Tupungato

Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael