Mendoza: un niño se electrocutó en un parque tras tocar una conexión vandalizada

El hecho ocurrió durante un encuentro familiar. El menor tocó un registro con cables pelados, sufrió lesiones en los dedos y debió ser trasladado al hospital.

Un niño resultó herido este fin de semana tras recibir una descarga eléctrica en el Parque Hipólito Yrigoyen, en San Rafael.

El episodio se registró cuando el menor tomó contacto con una conexión eléctrica que se encontraba expuesta y sin las medidas de seguridad correspondientes.

El hecho ocurrió en el sector de la Rotonda del Gaucho, mientras varias familias participaban de un encuentro de cierre de año organizado por un jardín de infantes de la escuela República Siria. El niño se acercó a una pilastra que contiene un registro eléctrico, levantó la tapa y tocó el interior, donde había un cable pelado.

Como consecuencia de la descarga, el menor sufrió lesiones en los dedos y quedó momentáneamente inmovilizado. Uno de los padres que se encontraba en el lugar lo auxilió de inmediato y la madre lo trasladó en un vehículo particular hasta el hospital Teodoro J. Schestakow, donde recibió atención médica.

El registro eléctrico había sido violentada, presuntamente por personas que sustraían energía de manera ilegal, dejando los cables al descubierto.

Tras el incidente, personal municipal del área de Electrotecnia se hizo presente en el parque para reparar la conexión dañada y eliminar el riesgo. También se realizó una inspección de otros puntos similares del predio para prevenir nuevos hechos.

El episodio es investigado por la Justicia, mientras el niño permanece fuera de peligro.