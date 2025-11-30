La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir la garrafa de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.
El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.
El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.
Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:
- $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
- $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
- $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $9.000 en el departamento de Malargüe.
- $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con:
- El envase.
- Fotocopia de DNI.
- La certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 1 al 6 de diciembre
Lunes 1
Guaymallén
- Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.
- Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.
- Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30.
- Belgrano: CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12.30.
General Alvear
- Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
- Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.
Maipú
- Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 04. A las 9.30.
- Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
- Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.
Las Heras
- El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.
- El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30.
- El Algarrobal: CAV El Algarrobal. Paraguay y Paso Hongo. A las 11.30.
Santa Rosa
- La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.
- La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.
- La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.30.
Martes 2
Guaymallén
- El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.
- Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10.30.
- Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos y Callejón Isabel. A las 11.30.
- Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 13.
San Rafael
- El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.
Godoy Cruz
- Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.
- Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Luján
- Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.
- Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.
- Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.
Junín
- Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
- Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Tupungato
- San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
La Paz
- Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
- La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.20.
- La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.
- La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.
Miércoles 3
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.
- Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (Calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.
Lavalle
- El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.
- La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9:20.
- La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.
- El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30.
Tupungato
- Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.
Luján
- Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle
- Unión Kilómetro 3,5. A las 9.30.
- Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.
- Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.
- Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
San Carlos
- Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
- Pareditas: Paseo de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.
- Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.
- Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
Las Heras
- Panquehua: CEDRyS 20. Molinero Tejada y Vicente Gil. A las 9.30.
- El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 10.30.
- El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 11.30.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
- La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
San Martín
- Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.
- Montecaseros: Delegación municipal. A las 11.
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30
- Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 10.30.
- Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüeritas y Chuquisaca. A las 11.30.
- Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 12.30.
Junín
- Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde: CIC. A las 11.
San Rafael
- Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.
- Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.
- Las Paredes: Aeroclub. A las 12.
General Alvear
- Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
- Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.
- Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.
Jueves 4
Guaymallén
- Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11.167. A las 9.30.
- Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30.
- El Sauce: Barrio Los Hornos. Carrill a Lavalle frente a barrio Constitución. A las 11.30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.
- Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Junín
- Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Luján
- Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Tupungato
- Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.
Lavalle
- Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.
- Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.
- Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.
San Rafael
- Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.
- Cuadro Nacional: Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.
- Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.45.
- Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45.
Viernes 5
Las Heras
- El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 9.30.
- El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.
- El Algarrobal: Callejón Rivas. Rotonda s/n. A las 11.30.
Rivadavia
- Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
- Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
- Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.
- Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear
- Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
- Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.
San Martín
- Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.
- Tres Porteñas: CIC. A las 11.
- El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
- Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Maipú
- Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
- Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y callejón Sánchez. A las 10.30.
- Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30.
- Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
- Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
- Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9.
- Gustavo André: San Pedro. A las 9.30.
- Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10.
- Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30.
- Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.
Sábado 6
Rivadavia
- Santa María de Oro: CIC. A las 9.
- Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.
- Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.
- Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.
- Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.