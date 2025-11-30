La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir la garrafa de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con:

El envase.

Fotocopia de DNI.

La certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 1 al 6 de diciembre

Lunes 1

Guaymallén

Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.

Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30.

Belgrano: CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 04. A las 9.30.

Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Las Heras

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30.

El Algarrobal: CAV El Algarrobal. Paraguay y Paso Hongo. A las 11.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.30.

Martes 2

Guaymallén

El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.

Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10.30.

Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos y Callejón Isabel. A las 11.30.

Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 13.

San Rafael

El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.20.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.

Miércoles 3

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (Calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9:20.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Luján

Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle

Unión Kilómetro 3,5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paseo de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Las Heras

Panquehua: CEDRyS 20. Molinero Tejada y Vicente Gil. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación municipal. A las 11.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30

Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 10.30.

Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüeritas y Chuquisaca. A las 11.30.

Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.

Las Paredes: Aeroclub. A las 12.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Jueves 4

Guaymallén

Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11.167. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30.

El Sauce: Barrio Los Hornos. Carrill a Lavalle frente a barrio Constitución. A las 11.30.

El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.

Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.45.

Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45.

Viernes 5

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal: Callejón Rivas. Rotonda s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: CIC. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y callejón Sánchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9.

Gustavo André: San Pedro. A las 9.30.

Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30.

Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.

Sábado 6

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2