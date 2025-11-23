La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Precios de la Garrafa de 10 kilos

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 25 al 29

Martes 25

Guaymallén

El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves.9.30

Belgrano. Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. 11.30

Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. 12.30

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3.595. 13.00

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. 9.00

Villa del Parque Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2.574. 10.00

Villa del Parque Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. 11.00

Villa del Parque Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. 12.00

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. 13.00

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. 14.00

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. 9.00

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 Kilómetro 1.012. 9.30

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. 10.00

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. 10.30

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. 11.00

Tupungato

La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. 10.00

Las Heras

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 1. 9.30

El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. 10.30

El Challao. Rotonda de Los Bomberos. Regalado Olguín y Puente del Inca. 11.30

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48.9.30

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. 10.00

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a Barrio. 11.00

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. 11.30

San Carlos

La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. 10.00

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. 11.00

La Consulta. Loteo Suárez. 12.00

Junín

Barriales. Delegación Municipal. 10.00

Barriales. Barrio Sismo 28. 11.00

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153. Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. 9.30

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 10.30

Ciudad Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. 11.30

San Rafael

Salto de Las Rosas. Plaza Principal. 9.00

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. 9.00

Las Chacritas. Predio San Expedito. 11.00

Las Chacritas. Comunidad. 11.15

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. 11.20

Miércoles 26

Maipú

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodriguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. 9.30

Colonia Bombal Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. 10.30

Colonia Bombal San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. 11.30

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10.00

Ciudad Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10.30

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. 11.00

Tupungato

Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre. 9.30

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde. 9.30

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. 10.30

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. 11.00

Las Heras

El Algarrobal. SUM. La Esperanza. Manzana 3. Casa 3. 9.30

El Borbollon. SUM. Capitán Gutierrez. Paso Hondo 3.200. 10.30

El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n. 11.30

San Martín

Palmira Barrio Río Mendoza. Plaza. 9.30

Palmira. CIC. Palmira. 10.30

Palmira Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. 11.30

Palmira Barrio Ramonoff. Cancha de Futbol. 12.30

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9.30

Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 10.30

Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541. 11.30

Guaymallén

Jesús Nazareno Barrio INKA 2. Manzana Ñ. Casa 222. 9.30

Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. 10.30

San Francsico del Monte. Barrio HiguerItas. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 11.30

Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo calle y Miller. 12.00

San Rafael

Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. 9.00

Cañada Seca. Paraje: Los Sifones. 10.00

Cañada Seca. Paraje: La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. 12.15

General Alvear

Ciudad Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. 9.00

Ciudad Barrio Costa del Atuel. SUM. 10.45

Jueves 27

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30

Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.00

Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14.244. 12.00

Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11. 12.30

Godoy Cruz

Villa del Parque Barrio SUPE. Talcahuano 4.000. 9.00

Villa del Parque Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. 10.00

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. 11.00

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. 12.00

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. 13.00

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata. Comisaria 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1.147. 10.00

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. 11.00

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. 11.30

Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. 12.00

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. 12.30

Uspallata. Barrio Las Bovedas. Plaza. 13.00

Tupungato

Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. 10.00

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. 10.00

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11.00

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. 9.30

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Futbol. 10.45

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. 12.00

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 15.00

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. 15.30

San Carlos

Eugenio Bustos Plaza Distrital. 10.00

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel. 11.00

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. 12.00

Lavalle

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. 9.00

Costa de Araujo. Calle Morón y Urquiza. 9.15

Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. 9.30

Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen. 10.00

Gustavo André. Calle Carmen y Los Olivos. 10.30

San Rafael

Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. 9.00

Viernes 28

Malargüe

Ciudad Barrio Carbometal. Calle Ejército de Los Andes 2.000. 9.00

Las Heras

El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 9.30

El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. 10.30

El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y JM de Rosas. 11.30

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. 9.00

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 10.00

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.00

Ciudad Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. 10.45

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. 9.00

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 10.00

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 11.00

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B . Casa 1. 12.00

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. 13.00

Lavalle

El Paramillo. Calle Grosso s/n. 9.00

Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. 9.30

Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. 10.00

Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. 10.30

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio. 11.00

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.00

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10.00

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.00

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. 12.15

Sección Siete. Barrio Soberania. Centro Integrador 2. 13.00

Sección Siete. Comisaria 33. Barrio San Martín. 13.30

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. 9.30

Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050. 10.30

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. 11.30

Maipú

General Ortega . Barrio Villa Elisa. Callejón s/n. sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este. 9.30

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. 10.00

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. 11.00

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. 12.00

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a Barrio. Entrada por Calle Tropero Sosa. 13.00

Sábado 29

Las Heras

El Borbollón. SUM. Capitan Gutiérrez. 9.00

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. 10.00

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.00

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10.00

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.00

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. 11.15

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. 12.15

