La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 13 al 18 de abril

Lunes 13

Guaymallén

Colonia Molina. Tabanera y Grenón. 9.30.

Colonia Molina. Barrio Logiazoño. Calle Pública y Tabanera. 10.30.

Kilómetro 11. Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. 11.30.

Kilómetro 11. Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. 12.30.

General Alvear

Ciudad. Paraje El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H, Casa 5. 10.45.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C, Casa 4. 9.30.

Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. 10.30.

Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Río Diamante y Correa (frente a la escuela, El Bloque). 12.

Las Heras

El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. 9.30.

El Borbollón. CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. 10.30.

El Borbollón. Barrio Relocalización. Manzana B, Casa 6. 11.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. 8.30.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. 9.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. RP 50 km 1012. 9.30.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. 10.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. 10.30.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. 11.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud N° 153 Dr. Sergio M. Jara. 10.

El Tópón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 11.30.

Ciudad. Escuela N° 4-107 Ejército Argentino. 12.30.

Martes 14

Guaymallén

Villa Nueva. Araujo e Yrigoyen (a metros de Escuela García Morales). 9.30.

Belgrano. Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saa 3609. 10.30.

Belgrano. Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. 11.30.

Belgrano. Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. 13.

San Rafael

Monte Comán. Predio Ferrocarril. Destacamento policial. 9.

Luján de Cuyo

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9, Casa 2. 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Calle Chile 2182. 11.

Junín

Phillips. Delegación Municipal. 10.

Phillips. Barrio Otojanes. SUM. 11.

San Carlos

Eugenio Bustos. Paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. 11.

Eugenio Bustos. Cobos y Libertad. 12.

Tupungato

Villa Bastías. Barrio Arco Iris. 9.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. 11.45.

La Menta. Refugio Zabala. 12.

Miércoles 15

Maipú

Rodeo del Medio. Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas Barrio a 100 m de Calle Víctor Hugo. 9.30.

Fray Luis Beltrán. Escuela N° 1-396 “Cloromira Giménez”. Los Álamos s/n. 10.30.

Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. 11.30.

Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio verde frente al hospital. 12.30.

Lavalle

Secano Lavallino. Paraje El Retamo. 9.

Secano Lavallino. Paraje Lagunitas. 9.30.

Secano Lavallino. Paraje San Miguel. 10.30.

Secano Lavallino. Paraje El Puerto. 11.30.

Secano Lavallino. Paraje La Majada. 12.

Secano Lavallino. Paraje Cavadito. 13.

Secano Lavallino. Paraje Asunción. 13.30.

San Rafael

Goudge. Escuela N° 1-134 Triunvirato. 9.

San Martín

Ciudad. Barrio Libertad. El Vivero. Calle Los Cerezos. 9.

Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. 10.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de fútbol. 11.30.

Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. 12.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 10.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 11.30.

Ciudad. Área Departamental de Salud. Larralde 541. 12.30.

Luján de Cuyo

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón espacio verde. 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. 11.

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. 11.

Guaymallén

Kilómetro 8. Benjamín Argumedo y Las Champas. 9.30.

La Primavera. Antonio Piera 335. 10.30.

Colonia Segovia. Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi a 100 m de Milagros. 11.30.

Colonia Segovia. Barrio Nebot. SUM. La Florida 5557. 12.30.

Las Heras

Panquehua. CEDRyS N° 10. Chiclana y Esquina Pública. 9.30.

El Resguardo. CEDRyS N° 1. Juan Maza y Catamarca. 10.30.

El Zapallar. CEDRyS N° 3. Olascoaga y Martín Fierro. 11.30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Tanque. 9.

Bowen. Paraje El Rincón. Casa F, 22. 10.45.

Bowen. Paraje El Monarca. Última casa. 11.15.

Jueves 16

Guaymallén

Colonia Molina. Predio Enrique. Miarlles s/n. 9.30.

Colonia Segovia. Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. 10.30.

Los Corralitos. Buenos Vecinos y Godoy Cruz. 11.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y vías del ferrocarril. 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. 14.

Las Heras (Alta Montaña)

Uspallata. Informador Turístico. 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. 11.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud. 12.

Puente del Inca. Playa de estacionamiento. 12.30.

Junín

Medrano. Paraje El Martillo. Barrio El Vivero. 10.

Medrano. Paraje El Martillo. Barrio El Martillo. 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. 11.

Luján de Cuyo

Vertientes del Pedemonte. Capilla Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión km 3,5. 9.30.

Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. 10.

Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio verde. 10.30.

Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. 11.15.

Tupungato

Anchoris. Delegación Municipal (a 200 m detrás de Escuela Isla Soledad). 9.

Lavalle

Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. 9.

Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. 9.30.

Costa de Araujo. Calle Eva Perón y Circunvalación (casa de María Santana). 10.

Costa de Araujo. Calle Garibaldi frente a corralón municipal. 10.30.

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. 11.

San Rafael

Cuadro Benegas. Paraje Los Coroneles. 9.

Cuadro Benegas. Escuela N° 4-102 “Antonio Buttini”. 10.

Cuadro Benegas. Paraje El Vencedor. Escuela N° 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. 12.30.

Viernes 17

Maipú

Lunlunta. Escuela N° 1-121 “Cabildo Abierto”. Maza 6303. 9.30.

Cruz de Piedra. Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. 10.30.

Russell. Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur (a 100 m de Escuela N° 1-089 “La Superiora”). 11.

Coquimbito. Barrio AMUPE II. Paraná y Saavedra. 11.45.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud N° 91. Tabanera s/n. 10.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. 11.30.

Ciudad. Escuela N° 1-426 “José Hernández”. Juan B. Justo y Alem. 12.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza Los Burros. 9.45.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. 9.

San Martín

Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso al barrio. 9.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio verde. 10.

Alto Salvador. Barrio López. Plaza. 11.30.

Alto Salvador. Barrio Las Barreras. Calle Oratorio (frente a transformador). 13.

Las Heras

Panquehua. CEDRyS N° 20. Molinero Tejeda y Vicente Gil. 9.30.

El Resguardo. Barrio Yapeyú. CEDRyS N° 23. Anahualpi y Salta. 10.30.

El Resguardo. Cancha Barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. 11.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador N° 2. 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría N° 33. 13.30.

Malargüe

Ciudad. Paraje La Junta. SUM. 8.30.

Ciudad. Barrio Carbometal. Ejército de los Andes 2000. 9.

Lavalle

Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. 9.

Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen. 9.30.

Gustavo André. Calle El Carmen y Los Olivos. 10.

Gustavo André. Calle Moyano y Cortadera. 10.30.

Gustavo André. Calle Moyano s/n (cancha de bochas). 11.

Sábado 18

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. 10.

Rivadavia

Ciudad. Barrio Villa Elvira. 9.

Ciudad. Barrio SOEM. 9.30.

Ciudad. Barrio Inmaculada. 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. 12.15.

Recorrido 2