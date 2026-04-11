Gobierno de Mendoza abre concursos en distintas áreas: cuáles son los puestos y cómo podés postular

Gobierno de Mendoza abre concursos en distintas áreas: cuáles son los puestos y cómo podés postular

Mendoza

El Gobierno de Mendoza abrió una convocatoria para cubrir cargos en distintas áreas.

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Redacción ElNueve.com

El Gobierno de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para un nuevo llamado a concurso destinado a cubrir 13 cargos dentro de la Administración Pública Provincial.

El proceso se enmarca en lo establecido por la Ley 9015, normativa que regula el ingreso y la promoción en la administración pública mendocina. Este sistema establece concursos abiertos y públicos, donde se evalúan antecedentes, formación y experiencia de los postulantes.

Los cargos disponibles

Las vacantes están distribuidas en distintos organismos y ministerios, principalmente en áreas técnicas y profesionales.

En el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los cargos a cubrir corresponden a la Dirección General de Crédito al Sector Público y a la Tesorería General de la Provincia. En estos casos, se buscan perfiles vinculados a la carrera de contador público nacional.

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Ambiente también suma puestos en distintas dependencias, entre ellas la Dirección de Hidráulica. Allí se requieren profesionales como ingenieros civiles o hidráulicos, ingenieros industriales o en petróleo, ingenieros ambientales, licenciados en administración y contadores, además de cargos jerárquicos.

Cómo inscribirse

La convocatoria estará habilitada desde este lunes 13 de abril y se extenderá hasta el 12 de mayo de 2026.

Las personas interesadas deberán completar la postulación de manera online, a través del sitio oficial habilitado para el concurso. En esa misma plataforma también se pueden consultar las bases, condiciones y requisitos específicos de cada cargo.

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