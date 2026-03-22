La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 23 al 28 de marzo

Lunes 23

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe (Ex Finca Lobato). A las 12.45.

Miércoles 25

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Espacio Verde. Manzana. A Lote. 16. A las 10.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 11.

Colonia Bombal. Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.

San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 12.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Las Heras

El Challao. Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana. E. Casa. 33. A las 10.30.

El Challao. Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11.30.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana. D. Casa. 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.

Guaymallén

Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

El Bermejo. Plaza del barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 11.45.

El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30.

La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 10.30.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.

La Menta. Refugio Zabala. A las 12.

San Rafael

El Cerrito. Plaza. A las 9.

General Alvear

Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Jueves 26

Guaymallén

Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez . Olavarría 1611. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas. Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Tupungato

San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

Lavalle

El Paramillo. Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.

San Rafael

Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes. Paraje. El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.30.

Las Paredes. Aeroclub. A las 12.30.

Viernes 27

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Las Heras

El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.

El Pastal. Escuela 1-087 Abón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.

El Pastal. Los Algarrobos. A las 11.30.

Lavalle

El Vergel. Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas. Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega. Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 10.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 9.45.

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad. Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

San Martín

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana. H. Casa. 8. A las 9.

Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

San Rafael

Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.

Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.30.

Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.40.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo. Escuela 1-328 José Alvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y ruta Provincial 60. A las 11.15.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Sábado 28

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181. Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2