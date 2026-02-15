La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNIjunto con el del titular.

Cronograma del 18 al 21 de febrero

Miércoles 18

Maipú

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas: Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.

El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.

Junín

La Colonia: Delegación municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Luján

Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”.

Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 8.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 8.30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 9.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Plaza del Barrio Farmacéutico. Malnis y Civelli. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.15.

Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. S.U.M. Bonfanti y Solari. A las 11.

Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.

Las Heras

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.

Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. A las 10.30.

Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Jueves 19

Guaymallén

Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.30.

Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.

Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Caminos del Sol. Intersección Calles Internas barrio a 100 m de

Calle Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.

Rivadavia

La Central: Mini Terminal. A las 9.30.

El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.

El Mirador: Localidad: Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.30.

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón municipal. A las 10.30.

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 11.

San Rafael

Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.

Viernes 20

Lavalle

Costa de Araujo: Calle Morón y Rut 142. A las 9.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 9.30.

Gustavo André: Calle El Carmen y Los Olivos. A las 10.

Gustavo André: Calle Moyano y Cortadera. A las 10.30.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta Provincial 23 y Paso Hondo. A las 9.30.

El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 10.30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Manzana: 3. Casa: 3. A las 11.30.

San Martín

Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.

El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y Calle 20 de Junio. A las 11.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

San Rafael

Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.

Sábado 21

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Rivadavia

Ciudad: Barrio SOEM. A las 9.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.

Las Heras

El Algarrobal: Merendero Horneritos. A las 9.

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Capital