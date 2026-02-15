Calor y tormentas para este domingo en Mendoza: las zonas dónde podría llover

El pronóstico indica una jornada calurosa e inestable en la provincia, con tormentas aisladas desde la mañana en el sur mendocino y probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche en otras regiones.

Este domingo 15 de febrero, Mendoza amaneció con condiciones inestables, especialmente en el sur de la provincia.

Durante la mañana se registraron tormentas y precipitaciones de intensidad moderada en áreas productivas de San Rafael y General Alvear. El sistema afecta a la zona Sur y se desplaza hacia el norte de General Alvear y sectores de campo, con tendencia a disiparse cerca de las 11 horas.

A lo largo del día se mantiene una circulación de viento leve del sector sur todo el territorio provincial. Se espera una reactivación de la inestabilidad en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con lluvias débiles a moderadas que podrían extenderse al norte del Valle de Uco durante la madrugada.

En Alta Montaña, el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada.

La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.

¿Qué pasa mañana?

Para el lunes 16 de febrero, se prevé viento leve del norte, rotando hacia el sur entre el mediodía y la noche.

Además, se espera la presencia de viento Zonda en el sur de Malargüe, Malargüe y la precordillera sur, con velocidades promedio de 40 km/h.

La jornada comenzará inestable en el norte y este provincial. Se reactivará la probabilidad de tormentas y posible caída de granizo para el sur de Mendoza.

En Alta Montaña, el tiempo seguirá despejado.

La temperatura máxima será de 33 °C, con mínimas de 19 °C.

¿Cómo estará el martes?

El martes 17 de febrero continuará el viento Zonda en el sur de Malargüe, Malargüe y la precordillera sur con intensidades similares a las del lunes.

La mañana comenzará inestable en la zona Este. Se espera nueva inestabilidad en el sur provincial, que podría extenderse durante la madrugada con tormentas intensas.

En Alta Montaña, el cielo se mantendrá mayormente despejado.

La máxima rondará los 32 °C, mientras que la mínima será de 20 °C.