La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza sigue en marcha con el programa provincial La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 29 de diciembre al 3 de enero

Lunes 29

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.

Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Thomas Edison 583. A las 10.15.

Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. SUM. Bonfanti y Solari. A las 11.

Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebederos 7900 entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.30.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Ciudad: Cortina Forestal. A las 10.30.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 9.30

El Borbollón: Barrio Don Bosco. Familia Esquivel. A las 10.30.

El Borbollón: CEDRyS 12. Barrio Santo Tomás de Aquino. A las 11.30.

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

San Rafael

Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.

Cuadro Benegas: Escuela 4-102 Antonio Buttini. A las 10.

Cuadro Benegas: Paraje El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiani. A las 12.30.

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 10.30.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.

San Carlos

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta: Loteo Suarez. A las 12.

General Alvear

Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10.45.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fé (ex Finca Lobato). A las 11.30.

Martes 30

Guaymallén

Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.30.

Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.

Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.

San Martín

Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.

El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 9.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Bario SUPE. Talcachuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9.40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11.40.

San Rafael

La Llave: Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.

Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 10.30.

Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: Centro de Salud 21. San Ramón s/n. A las 9.30.

El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 10.30.

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 11.30.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio

Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Viernes 2

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.20.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. A las 10.45.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Las Heras

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 9.30.

El Challao: Plaza Jardines de Hualilán. Regalado Olguín y Puente del Inca. A las 10.30.

El Challao: Barrio Integral III. Playón deportivo. Cerro Tupungato y Cordón del Plata. A las 11.30.

San Martín

Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30.

Palmira: CIC. Palmira. A las 10.30.

Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 17 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de la Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 11.45.

Sábado 3 de enero

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Capital