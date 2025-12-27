Tras un presunto robo, un joven fue atropellado y arrastrado varios metros: está en terapia intensiva y le amputaron ambas piernas

La víctima, de 19 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Central tras ser atropellada por un Volkswagen Gol gris en Guaymallén. El conductor, de 31 años, se presentó voluntariamente y quedó detenido.

Un joven de 19 años permanece internado en estado crítico tras ser atropellado y arrastrado varias cuadras por un automóvil durante la madrugada de este sábado en Guaymallén.

El hecho ocurrió en la vía pública, en la intersección de calles Godoy Cruz y Carril Urquiza, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una persona lesionada. Al arribar al lugar, personal policial constató la gravedad de las heridas.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Central. Allí fue diagnosticado con politraumatismos severos producto del impacto y debió ser intervenido quirúrgicamente. Con el correr de las horas, se confirmó que permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico, y que sufrió la amputación de ambos miembros inferiores.

Según el testimonio del conductor del vehículo, un hombre de 31 años domiciliado en Guaymallén, momentos antes se encontraba con un grupo de amigos en una plaza ubicada sobre calle Libertad, cuando habrían sido víctimas de un robo. De acuerdo a su relato, les sustrajeron un teléfono celular, un casco y un par de zapatillas.

Tras el robo comenzaron a seguir a los presuntos autores y, al llegar a la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, el conductor impactó con uno de ellos. Luego del choque, el joven quedó enganchado al vehículo y fue arrastrado durante varias cuadras hasta la zona de Godoy Cruz y carril Urquiza, donde finalmente el automóvil se detuvo.

Al momento del arribo policial, en el lugar se encontraba únicamente la acompañante del rodado, una mujer de 25 años. El vehículo involucrado fue identificado como un Volkswagen Gol gris. Mientras se realizaban las actuaciones, un hombre no identificado se presentó en el sitio y entregó los elementos denunciados como robados, para luego retirarse.

Horas después, cerca de las 2 de la madrugada, el conductor del automóvil se presentó de manera voluntaria ante la Policía. Por disposición del fiscal interviniente, quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal Nº 2, con intervención de personal de Investigaciones y de Homicidios. Además, se ordenó el secuestro del vehículo, que fue trasladado a la Comisaría 9ª.

Respecto a los antecedentes, se informó que la víctima, un joven de 19 años domiciliado en Guaymallén, posee causas judiciales previas, entre ellas una citación y comparendo pendientes y una causa por homicidio simple en grado de tentativa iniciada este año.

El conductor detenido, en tanto, cuenta con antecedentes por amenazas, una de ellas en contexto de violencia de género, infracciones a la Ley 23.737, daños y distintos hechos de robo, algunos de ellos agravados por el uso de arma de fuego y cometidos en poblado y en banda.

La investigación continúa para determinar la mecánica exacta del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.