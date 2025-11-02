El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos de la provincia con precios subsidiados. Conocé el cronograma completo de esta semana.
El Gobierno de Mendoza sigue en marcha con el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.
El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.
Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:
Precios de la garrafa de 10 kg
- $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
- $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
- $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $9.000 en el departamento de Malargüe.
- $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
Requisitos para acceder al beneficio
Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:
- El envase vacío.
- Fotocopia del DNI.
- Certificación negativa de ANSES.
En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.
Cronograma del 3 al 8 de noviembre
Lunes 3
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.
- Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.
- Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.
Las Heras
- El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.
- El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 10.30.
- El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.
Santa Rosa
- La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.
- La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.
- La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.
General Alvear
- Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.
- Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.
Guaymallén
- Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.30.
- Puente de Hierro: Barrio Las Chacras. Unión Vecinal. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10.15.
- Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.
- Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.
San Rafael
- Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 9.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y Calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.
Martes 4
Guaymallén
- Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.
- Kilómetro 8: Escuela 1151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.15.
- Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.
San Rafael
- Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.30.
Godoy Cruz
- Tortugas: Polideportivo y Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.
- Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Luján
- Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30.
- Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.
- Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
- Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
- Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
San Carlos
- Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
- Pareditas: Paso de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.
- Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.
- Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
Rivadavia
- Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.
- Los Campamentos: Barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16.
- Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Báez. A las 16.30.
- Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.
Tupungato
- Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.
La Paz
- Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
- Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 10.30.
- Las Chacritas: Comunidad. A las 10.45.
Miércoles 5
Maipú
- Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.
- Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.
- Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Las Heras
- El Zapallar: Barrio Democracia. Esquina Calles 2 y 5. A las 9.30.
- El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 10.30.
- El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11.30.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
- La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
Luján
- Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.
- Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.
- Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
San Martín
- El Ramblón: Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 9.30.
- El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.
- El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.
- Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Thomas Edison 583. A las 10.15.
- Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. SUM. Bonfanti y Solari. A las 11.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Barcelona y Bonfanti. A las 12.30
San Rafael
- Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.30.
General Alvear
- Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.
- Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.
- Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.
Junín
- Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
- Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11.
Jueves 6
San Carlos
- Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.
- Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.
- Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.
- Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
Guaymallén
- Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.
- Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.15.
- Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.
- Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.
Tupungato
- Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.
- Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
- Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
- La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.
- La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Luján
- Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.
- Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.
- Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.
- Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
Rivadavia
- Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.
- Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 15.30.
Malargüe
- Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
San Rafael
- Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.
Lavalle
- Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.
- Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.
- Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.20.
Viernes 7
Maipú
- Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.
- San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.
- San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.
- San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.
Las Heras
- El Pastal: Los Algarrobos. A las 9.30.
- El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.
- El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 11.30.
Rivadavia
- La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
- Carmensa: Polideportivo. A las 9.
San Martín
- Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.
- Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.
- Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
- Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
San Rafael
- Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.
- Cuadro Benegas: Escuela 4-102 Antonio Buttini. A las 10.
- Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiane. A las 12.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
- Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
- Lavalle
- Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.
- Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.
- Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.
- Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.
Sábado 8
Las Heras
- El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.
- El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
San Rafael
- La Llave: Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.
- Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.