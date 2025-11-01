Mendoza: el CUC decretó tres días de duelo por el accidente en el Parque San Martín que dejó un alumno muerto y otro herido

Tras el accidente ocurrido frente al Parque San Martín, el Colegio Universitario Central suspendió sus actividades y dispuso banderas a media asta en señal de luto.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC), tras el trágico accidente ocurrido este sábado que dejó como saldo la muerte de un estudiante y otro gravemente herido.

A través de un comunicado oficial, la rectora Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel, el secretario Académico Julio Aguirre y las autoridades del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, expresaron su profundo dolor por el hecho y acompañaron a las familias, compañeros y amigos de los jóvenes.

“Autoridades universitarias acompañan a la comunidad del CUC, a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento”, manifestaron desde la institución.

Durante los días de duelo, que se extenderán hasta el lunes 3 de noviembre, las banderas del establecimiento permanecerán a media asta y no habrá actividades académicas ni administrativas.