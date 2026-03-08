La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 9 al 14 de marzo

Lunes 9

Guaymallén

El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 10.30.

Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.30.

Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 9.45.

Maipú

El Pedregal. Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.

El Pedregal. Barrios. Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 8.30.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50, kilómetro 1012. A las 9.30.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.

San Rafael

El Nihuil. Playón. A las 10.

Las Heras

El Plumerillo. CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 9.30.

El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 10.30.

Panquehua. CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reya (Ex Cua Cua). A las 9.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

Martes 10

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Boulevard Los Ceibos y Río Salado. A las 9.30.

Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10.30.

San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11.30.

Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 13.

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana. 9. Casa. 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Integración. SUM. A las 9.

San Carlos

Eugenio Bustos. Paraje. El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos. Calle Cobos y Libertad. A las 12.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Miércoles 11

Maipú

Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y lateral Norte de Acceso Este. A las 10.

Colonia Bombal. Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11.

Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

San Martín

Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.

Alto Salvador. Barrio López. Plaza. A las 11.30.

Alto Salvador. Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.

Las Heras

El Resguardo. CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 9.30.

Panquehua. CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana. A. Casa. 21. A las 11.30.

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana. C. Casa. 4. A las 11.

Puente de Hierro. Roque Saénz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana. H. Casa. 11. A las 12.30.

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

San Rafael

Rama Caída. Paraje. El Tropezón. Plaza. A las 9.

Rama Caída. Paraje. Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana. H. Casa. 5. A las 10.45.

Jueves 12

Guaymallén

El Sauce. Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.

Colonia Segovia. Barrio Buenos Vecinos. Manzana. D. Casa. 2. A las 10.30.

Colonia Segovia. Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11.30.

Buena Nueva. Iglesia Portal de Luz. Antonelli a metros de Buena Nueva. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana. H. A las 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s /n. A las 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata. Delegación Municipal. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas. Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Luján

Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

Rivadavia

Santa María de Oro. Calle Vicente Gil. CIC. A las 10.

Tupungato

La Arboleda. Lote La Estacada. A las 9.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

San Rafael

Cañada Seca. Club Los Campesinos. A las 9.

Viernes 13

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Las Heras

El Resguardo. Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Cerro Anahualpi y Salta Norte. A las 9.30.

El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. A las 10.30.

El Plumerillo. CEDRyS 16. Cabo Veron y Pereyra. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Bowen. Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen. Paraje. El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen. Paraje. El Monarca. Última Casa. A las 11.15.

San Martín

Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.

Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Maipú.

Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque. Localidad. Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.

San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana. A. Casa. 1. Sobre ruta provincial 50. A las 12.30.

Sábado 14

Las Heras

El Algarrobal. Merendero Horneritos. A las 9.

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.

Rivadavia

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2