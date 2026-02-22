La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNIjunto con el del titular.

Cronograma del 23 al 28 de febrero

Lunes 23

Guaymallén

Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen a metros de la escuela García Morales. A las 9:30.

Belgrano: Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saá 3609. A las 10:30.

Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11:30.

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Santa Rosa

Las Catitas: Barrio Cristo La Piedad. A las 8.

Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 8:30.

Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 9:30.

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 500 m de Acceso Este. A las 9:30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 12.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.

Las Heras

Panquehua: Gimnasio Nº 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 9:30.

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11:30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9:30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fé. (Ex Finca Lobato). A las 11:30.

Martes 24

Guaymallén

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y Las Champas. A las 9:30.

La Primavera: Antonio Piera 335. A las 10:30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi a 100 m de Milagros. A las 11:30.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12:30.

Las Heras

El Zapallar: Feria Estudiantil Las Heras. Avenida Base Aerea. Los Pescadores y Acceso Norte.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrios Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

San Rafael

Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.

Cuadro Benegas: Escuela Nº 4-102 “Antonio Buttini”. A las 10.

Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela Nº 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. A las 12:30.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D Casa: 9. A las 10:30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Tupungato

Villa Bastias: Barrio Arco Iris. A las 9.

San Carlos

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta: Loteo Suarez. A las 12.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 25

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9:30.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A, Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 11.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.

San Martín

Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9:30.

Palmira: CIC. Palmira. A las 10:30.

Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. A las 11:30.

Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12:30.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9:30.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10:30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9:30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10:30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.

La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s /n. A las 11:30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12:30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9:30.

El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 11:30.

Guaymallén

Colonia Molina: Predio Enrique. Miarlles s/n. A las 9:30.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10:30.

Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12:30.

San Rafael

Cuadro Nacional: Plaza ARA General Belgrano. A las 9.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10:45.

Jueves 26

Guaymallén

El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10:30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.

Belgrano: Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9:40.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 10:20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11:40.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12:20.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11:30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.

San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9:30.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal: Ruta Provincial Nº 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11:30.

Tupungato

La Arboleda: Barrio El Progreso. SUM. A las 9.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9:30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10:30.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.

San Rafael

La Llave: Escuela Nº 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9.

Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial Nº 160. A las 10:30.

Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela Nº 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11.

Viernes 27

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.

Las Heras

El Pastal: Escuela Nº 1-087 “Abdón Abraham”. A las 9:30.

El Pastal: La Polvosa y Ruta 40. A las 10:30.

El Pastal: CEDRyS Nº 11. El Pastal y San Esteban. A las 11:30.

Rivadavia

Santa María de Oro: Calle Vicente Gil. CIC. A las 10.

General Alvear

Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10:45.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9:30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chical. A las 10:30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 “Dr. Miguel Ángel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12:30.

Maipú:

Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Sábado 28

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Rivadavia

Medrano: Unión Vecinal del Agua. A las 9:30.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

Capital