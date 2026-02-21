Mendoza: un menor está grave tras ser atacado con una baldosa a la salida de un boliche

Un adolescente de 17 años permanece internado en grave estado luego de ser atacado en plena vía pública tras una pelea que comenzó dentro de un boliche. La Justicia ya identificó a uno de los presuntos agresores.

Un joven de 17 años permanece internado en estado delicado en el Hospital Schestakow, San Rafael luego de haber sido atacado durante una violenta pelea que comenzó dentro de un boliche y terminó en plena vía pública.

La Justicia ya avanza en la identificación de los presuntos agresores.

Todo ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la zona de avenida Balloffet y calle Braña, donde funciona el boliche.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre una riña generalizada en el lugar, en la que participaban varios hombres y mujeres. Cuando efectivos de la Comisaría 38ª llegaron al sitio, los involucrados ya se habían dispersado.

Minutos después se confirmó la gravedad del hecho. El adolescente ingresó de urgencia al hospital local, trasladado en un vehículo particular por su madre. De acuerdo al parte médico, el joven sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que quedó internado bajo observación.

La madre del menor relató que presenció el momento en que dos hombres golpeaban a su hijo cuando ya se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defenderse. Según su testimonio, uno de los atacantes habría utilizado una baldosa para impactarle en la cabeza.

Desde la Policía dejaron constancia de que tanto el joven como su madre presentaban aparente estado de ebriedad al momento de recibir asistencia médica.

Con el aporte de testigos que presenciaron la agresión en la calle, la Justicia logró identificar a un hombre mayor de edad como uno de los posibles responsables del ataque.

La fiscalía dispuso distintas medidas para avanzar en la causa y citó formalmente a la madre del adolescente para que radique la denuncia correspondiente.