La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNIjunto con el del titular.

Cronograma del 9 al 14 de febrero

Lunes 9

Guaymallén

El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez. A las 11.30.

El Sauce: Plaza José Nestor Lencinas. Calle Viamonte. A las 12.30.

General Alvear

Ciudad: Paraje: El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela .1-089 La Superiora. A las 11.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 11.45.

Las Heras

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 9.30.

El Algarrobal: Callejón Rivas. Rotonda s/n. A las 10.30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 11.30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 8.

12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 8.30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 9.30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 10.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y Calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

Martes 10

Guaymallén

Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 10.30.

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 11.30.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipoletti y Dorrego. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y

Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10. 30.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 9.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 11

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.

Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.

Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.

Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.

Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.

Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela

Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector noroeste. A las 11.30.

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.30.

Puente de Hierro: Unión Vecinal Barrio Las Chacras. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10.30.

Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.30.

Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las .30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chille 2182. A las 11.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.

El Resguardo: Cancha del barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.

La Primavera: Centro de Salud 61. Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

San Rafael

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.

Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

San Martín

Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11:30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo: Barrio Alma Fuerte. A las 9.30.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10.

Jueves 12

Guaymallén

Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Kilómetro 8: Escuela 1-151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30.

Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.30.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 9.

Lavalle

San Francisco: Unión Vecinal San Francisco. A las 9.

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

San Rafael

Villa Atuel: Escuela 1-321 “Balbino Arizu”. A las 9.

Viernes 13

San Martín

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.

Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12.30.

Las Heras

El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.

El Borbollón: Barrio Relocalización. Manzana: B. Casa: 6. A las 10.30.

El Pastal: Los Algarrobos. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9.30.

Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Sábado 14

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1