La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

¿Cuánto cuesta la garrafa de 10 kilos?

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 5 al 10 de enero

Lunes 5

Guaymallén

Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen. A metros de la escuela “Berta García Morales”. A las 9:30.

Belgrano: Unión Vecinal Julio Argentino Roca. Correa Saa 3609. A las 10:30.

Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11:30.

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12:30.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10:45.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 9:30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10:30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.

Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10:30.

Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9:30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 10.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. A las 9:30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 6

Guaymallén

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 9:30.

La Primavera: Antonio Piera 335. A las 10:30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11:30.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. S.U.M. La Florida 9557. A las 12:30.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo “Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 9:40.

Tortugas: Polideportivo “Los Pelegrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10:20.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 11.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11:40.

Las Heras

Panquehua: Merendero Brazos Abiertos. Gutiérrez y Catamarca. A las 9:30.

El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 10:30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11:30.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10:15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11:15.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11:30.

Miércoles 7

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.

Luján

Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9:30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10:30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11:15.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las: 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.

Junín

Barriales: Delegación municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molino Cabrera. A las 9:30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 10:30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11:30.

Guaymallén

Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 9:30.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carrill a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10:30.

Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12:30.

San Rafael

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 11:30.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10:45.

Jueves 8

Guaymallén

El Sauce: Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10:30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.

Belgrano: Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 9:40.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 10:20.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 11:40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 9.

Rivadavia

La Central: Mini Terminal. A las 9:30.

El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.

El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 10:30.

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 10.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 11.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10:30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.

Viernes 9

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.

Las Heras

Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 9:30.

El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 10:30.

El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11:30.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10:45.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Sábado 10

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Caller Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1