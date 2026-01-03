Mendoza: detuvieron al responsable del incendio del árbol de Navidad de la Peatonal

La detención se concretó tras una rápida investigación del Ministerio Público Fiscal. El acusado, de 33 años, será imputado por el delito de incendio doloso y quedó a disposición de la Justicia.

Las cámaras de seguridad de la Ciudad de Mendoza registraron este viernes el momento en que el árbol de Navidad instalado en pleno centro, en la Peatonal Sarmiento se incendiaba.

La Justicia mendocina detuvo al responsable del incendio. La detención se concretó luego de una serie de tareas investigativas coordinadas por el Ministerio Público Fiscal. El acusado, un hombre de 33 años, quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

La investigación inicial estuvo a cargo de la fiscal correccional Giselle Lana, quien encabezó las diligencias que permitieron reunir los elementos necesarios para identificar al sospechoso y avanzar con su detención.

De acuerdo a la información oficial, el detenido será imputado en las próximas horas por el delito de incendio doloso, una calificación que se definió tras el análisis de las pruebas recolectadas durante la investigación.

Entre los elementos incorporados a la causa se encuentran registros de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), imágenes captadas por cámaras privadas incluidas las de medios de comunicación y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del hecho.

La causa quedó en manos de la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Mónica Fernández Poblet, quien continuará con el proceso judicial y definirá los próximos pasos de la investigación.