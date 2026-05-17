La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $ 10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 18 al 23 de mayo

Lunes 18

Guaymallén

Puente de Hierro. Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Sáenz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos. Barrio San Vicente 2. Paraná y Esparraguera. Manzana D. Casa 18. A las 10.30.

Los Corralitos. Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. A las 9.

Maipú

Lunlunta. Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra. Localidad. Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.

Russell. Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de escuela 1-089 La Superiora. A las 11.

Coquimbito. Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 16.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Club Pucará. Ruta Nacional 40. A las 12.45.

Las Heras

El Resguardo. CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 9.30.

El Plumerillo. Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 10.30.

Panquehua. CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.30.

Martes 19

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno. Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

Malargüe

Ciudad. Cortina Forestal. Barrio Bicentenario. Manzana B. Casa 23. Por Santa Cruz entre Villegas y Capdeville. A las 9.

General Alvear

Ciudad. Unión Vecinal Isla. Calle Gorostiague y Segundo Arias. A las 9.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcachuano 4000. A las 11.40.

San Rafael

Las Paredes. Aeroclub. A las 9.

Ciudad. Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 11.30.

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos. Loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos. Paraje. Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Tupungato

La Arboleda. Playón. A las 10.

La Arboleda. Barrio El Progreso. A las 11.10.

La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 20

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo. Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Capiz Bajo. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 17.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Martín

Tres Porteñas. Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 9.

Tres Porteñas. CIC. A las 10.30.

El Divisadero. Calle Benenatti. A las 11.30.

Las Heras

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 33. A las 9.30.

El Challao. Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10.30.

El Challao. CEDRyS 4. Barrio Aeroparque. Las Dalias y Gran Capitán. A las 11.30.

Guaymallén

San José. Plaza José Néstor Lencinas. Calle Viamonte. A las 9.30.

El Sauce. Barrio Brisas del Sauce. Manzana P. Casa 2. A las 10.30.

El Sauce. Callejón Vargas 6001. A las 11.30.

El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suarez. A las 12.30.

San Rafael

Ciudad. Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.

General Alvear

Bowen. CIC A las 9.

Jueves 21

Guaymallén

Puente de Hierro. Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 9.30.

Los Corralitos. Barrio Mori. Manzana A. Casa 3. A las 10.30.

Dorrego. Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 11.30.

Dorrego. Plazoleta Sarmiento. Cipoletti y Dorrego. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.

Las Heras

Uspallata. Barrio La Fundación. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11.

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11.30.

Uspallata. Informador Turístico. A las 12.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.30.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 13.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella.

Alto Verde. CIC A las 11.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

Tupungato

Villa Bastias. Barrio 6 de Septiembre. A las 10.

Villa Bastias. Lotes Moyano. Plaza. A las 11.20.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 10.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 10.30.

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 11.

La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 11.30.

La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 12.

Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 12.30.

San Rafael

Ciudad. Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 9.

Ciudad. Barrio Constitución. Plaza. A las 11.30.

Viernes 22

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.

Santa María de Oro. CIC A las 10.30.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.10.

Las Heras

El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.

El Pastal. Los Algarrobos. A las 10.30.

El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 11.30.

Lavalle

Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. A las 10.

Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.30.

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.

Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 12.30.

General Alvear

Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.

San Martín

Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.

Ciudad. Barrio del Carmen. SUM A las 10.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Ciudad. Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. San Lorenzo s/n. A las 12.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. A las 8.30.

Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. SUM A las 10.30.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote. 16. Espacio Verde. A las 10.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 11.

Colonia Bombal. Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.

Sábado 23

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.30.

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.

El Mirador. Plaza El Mirador. A las 10.30.

La Central. Club La Central. A las 11.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 11.20.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 12.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.15.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2