La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 11 al 16 de mayo

Lunes 11

Guaymallén

Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.

Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10.30.

Belgrano. Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.30.

Pedro Molina. Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12.30.

Las Heras

El Plumerillo. CECRyS 15. Barrio Independencia. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Plumerillo. CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30.

El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de la ruta 143. A las 10.45.

Maipú

Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10.

Colonia Bombal. Asociación de la colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11.

Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.

Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.

La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.

Martes 12

Guaymallén

Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

El Bermejo. Plaza del Barrio Alameda. Allayme y Guerra . A las 11.45.

El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30.

Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11.

Luján

Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán.

Junín

Rodríguez Peña. SUM A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.

San Rafael

Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Tupungato

Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Miércoles 13

Maipú

Luzuriaga. Barrio Amas de Casa Manzana C. Casa 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.

San Carlos

Chilecito. Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito. Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.

Luján

Las Compuertas. Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.

Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Las Compuertas. Unión Vecinal entre Cielos y Montañas. A las 11.30.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC A las 11.

Guaymallén

Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 12.30.

Las Heras

El Algarrobal. SUM La Esperanza. Barrio La Esperanza. Manzana 3. Casa 3. A las 9.30.

El Algarrobal. Merendero Mamás del Corazón. Callejón Rivas. A las 10.30.

El Borbollón. CEDRyS 12. Ruta Provincial 23 y Paso Hondo. A las 11.30.

Lavalle

Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo. Calle Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10.

Costa de Araujo. Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 10.15.

Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 12.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.

San Rafael

El Cerrito. El Cerrito. Plaza. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC A las 10.45.

Jueves 14

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

San Carlos

Eugenio Bustos. Paraje. El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos. Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud. A las 12.

Puente del Inca. Playa de estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Tupungato

Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela Isla Soledad. A las 10.

Lavalle

Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. A las 9.

Costa de Araujo. Calle Estrella y El Carmen. A las 9.30.

Gustavo André. Calle El Carmen y Los Olivos. A las 10.

Gustavo André. Barrio El Cultural. A las 10.30.

Gustavo André. Calle Cortadera y Moyano. A las 11.

Gustavo André. Calle Moyano s/n. Cancha de bochas. A las 11.30.

San Rafael

Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.

Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.30.

Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45.

Viernes 15

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Las Heras

El Plumerillo. CEDRyS 8. Barrio Santa Teresita. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Plumerillo. Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.

El Plumerillo. Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.

San Rafael

Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes. Paraje. El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.40.

General Alvear

Bowen. Calle 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM A las 10.45.

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.

Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Bardas Blancas. SUM Bardas Blancas. A las 9.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Sábado 16

Tunuyán

Vista Flores. Calle 9 de Julio y entrada a Loteo Morón. A las 10.

Puente del Río. Escuela secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11.30.

Colonia Las Rosas. Barrio Bordelongue. Calle Los Piquilines y Los Algarrobos. A las 12.30.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Rivadavia

Recorrido 1

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 2

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 10.

Andrade. Playón deportivo. A las 11.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2