Tragedia en Guaymallén: murió un joven motociclista tras chocar contra un perro

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba en moto y chocó con un perro. Perdió el control, impactó contra una señal, cayó al asfalto y falleció en el lugar.

Un trágico accidente vial se registró este sábado por la noche en Bermejo, departamento de Guaymallén, donde un joven motociclista murió tras perder el control de su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 19:20 horas en la intersección de las calles Coronel Gallardo y Vieytes.

Según la información policial, la víctima identificada como S.N.E., de 26 años circulaba a bordo de una motocicleta Corven 150 cc en dirección de norte a sur.

Por motivos que aún se investigan, el conductor chocó contra un perro que se cruzó en su camino. Esto provocó que perdiera el dominio del rodado, impactara contra una señal fija y finalmente cayera sobre la carpeta asfáltica.

Minutos después arribó al lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento del joven en el lugar del hecho.

En el caso intervino personal de la Subjefatura Vial Gran Mendoza.