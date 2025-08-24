La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $8900

El programa continuará recorriendo todos los departamentos de la provincia con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

El operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en la alta montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en la alta montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $ 8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. $ 7.900 en Lavalle y Las Heras.

en Lavalle y Las Heras. $ 9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $ 9.000 en Malargüe y General Alvear.

en Malargüe y General Alvear. $ 10.000 en San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 25 al 30 de agosto

Lunes 25

Guaymallén

Jesús Nazareno: Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. 9.30.

Jesús Nazareno: barrio Los Pinos, Subdelegación Jesús Nazareno, Cerro Catedral 5755. 11.

Las Cañas: barrio Santa Elvira, Charcas y Cadetes Chilenos. 13.30.

General Alvear

Ciudad: barrio Los Ranqueles, SUM. Calle Norma Maya. 9.

Ciudad: barrio Costa del Atuel, SUM.10.45.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. 10.

San Roque: subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. 10.45.

San Roque: barrio La Sarita. Espacio verde. 11.30.

San Roque: barrio Santa Rita. Cancha de fútbol. 12.30.

San Rafael

Salto de las Rosas. Plaza principal. 9.

Santa Rosa

Villa cabecera. Frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. 9.30.

Villa cabecera: La Costa. Frente al barrio Los Gringos. 10.30.

12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. 11.30.

Las Heras

El Resguardo: barrio Yapeyú. CEDRYS Nº 23. Anahualpi y Salta. 9.30.

El Resguardo: barrio Eva Perón. Cancha. 10.30.

El Borbollón. Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna (ex-CuaCua). 9.30.

La Estacada: barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11.

La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe (exfinca Lobato). 12.

Martes 26

Guaymallén

Dorrego: plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. 9.30.

San Francisco del Monte: barrio Higuerita. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 10.30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. 11.30.

El Bermejo: barrio Nueva Alborada. Manzana G. Casa 14. 13.30.

Godoy Cruz

Las Tortugas: barrio Chile. Polideportivo. Calles Azul y Cabo San Antonio. 9.

Las Tortugas: barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. 10.

Las Tortugas: polideportivo Los Peregrinos. Calles Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. 11.

Las Tortugas: barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. 12.

Las Tortugas: polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. 13.

Luján

Ugarteche: barrio Tierra, Sol y Luna. Entrada. 10.

Ugarteche: barrio Costa Esperanza – Costa Canal. Entrada. 11.

Junín

Los Barriales: barrio Jardín Ferroviario. Plaza. 10.

Los Barriales: iglesia de Orfila. 11.

San Rafael

Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial Nº 143 y Calle 5. 9.

Cañada Seca: paraje Los Sifones. 11.

San Carlos

La Consulta: Loteo Suárez. 10.

La Consulta. Plazoleta. Frente al Centro de Salud. 10.

La Consulta: paraje La Cañada. Barrio La Cañada. 11.30.

Tupungato

Gualtallary: plaza Divino Niño. 10.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 Enrique Tittarelli. 15.30.

Los Campamentos: barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 Heriberto Baeza. 16.30.

Los Campamentos: barrio Lencinas. Unión Vecinal. 17.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. 11.

Villa Antigua: plaza Mitre. 11.

Miércoles 27

Maipú

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de la Ruta 20. 10.

Colonia Bombal: barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote 16. Espacio verde. 10.45.

Colonia Bombal: calle Saavedra. Espacio verde. 11.30.

Lavalle

El Vergel: barrio Nuevo Vergel. Ingreso. 9.

Las Violetas: calle Eugenio Montenegro. Al lado del barrio Las Violetas I. 9.30.

La Pega: barrio Cooperativa La Pega. 10.

El Chilcal: barrio Cooperativa El Chilcal. 11.

Las Heras

Panquehua. Centro de Salud Nº 333 Dr. René Favaloro. Chiclana y Sarmiento. 9.30.

El Resguardo: CEDRYS Nº 1. Maza y Catamarca. 10.30.

El Resguardo: barrio Estación Espejo. CEDRYS Nº 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 11.30.

Luján

Chacras de Coria: barrio Valle Encantado. Cancha de fútbol. 9.30.

Chacras de Coria: plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. 10.45.

La Puntilla: barrio La Merced. Calles Antártida Argentina y Tropero Sosa. 11.15.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. 10.

La Colonia: callejón Nueva Esperanza. 11.

Tunuyán

La Puntilla: paraje El Totoral. Escuela Nº 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. 9.30.

La Primavera. Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11.

Ciudad: Delegación de Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. 12.

Guaymallén

La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30.

Puente de Hierro: barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.30.

Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14.244. 13.

San Rafael

Cañada Seca: paraje La Correína. Escuela Nº 1-269 Osvaldo Magnesco. 9.

Cañada Seca: Club Los Campesinos. 10.30.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Ruta Nº 143 Sur. Escuela Lagomaggiore. 10.45.

San Martín

Ciudad: calle Tropero Sosa. Manzana H. Casa 8. 9.30.

Ciudad: calle 60 Granaderos. Cancha de fútbol. 10.30.

Ciudad: barrio Ferrisi. Santa Fe 1.078. 11.30.

Ciudad: barrio Perito Moreno. Plaza. 12.30.

Jueves 28

Guaymallén

Puente de Hierro: barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. 9.30.

Colonia Molina: barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. 11.30.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. 12.30.

Buena Nueva: barrio Las Viñas. Plaza. 14.

Maipú

Chachingo: barrio Las Campanas. Entrada. 10.

Chachingo: Escuela Nº 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial Nº 12. Km 7.535. 11.

Barrancas: Ruta Provincial Nº 14. Km 10.990. El Jume. 12.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. 13.

Las Heras y alta montaña

Uspallata: Delegación Municipal. Ruta Nacional Nº 7. Km 1.147. 10.

Polvaredas: Destacamento policial. 11.30.

Punta de Vacas: playón de la Gendarmería Nacional Argentina. 12.30.

Puente del Inca. Playa de estacionamiento. 13.30.

Tupungato

Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.

Lavalle

Colonia Italia: barrio Colonia Italia. Ingreso. 9.

Alto del Olvido: calles General Acha y San Martín. 9.30.

La Palmera: calles Arenales y 9 de Julio. 10.

La Palmera, Calle 9 de Julio y San Martín – 10:30

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. 11.20.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. 10.

Villa Marini: Jardín Arcoíris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. 13.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. 10.

Ciudad: callejón Martínez. 11.

Luján

Las Compuertas: nuevo playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82. Km 21. 10.

Las Compuertas: barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. 11.20.

Rivadavia

Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. 15.

Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. 15.30.

San Carlos

Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.

Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.

San Rafael

El Cerrito: plaza. 9.

Viernes 29

Godoy Cruz

Trapiche: barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. 9.30.

Trapiche: barrio Urundel. Cancha Bustamante. 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. 11.

Las Heras

El Challao: barrio Altos del Oeste. CEDRYS Nº 7. Río Colorado y Viedma. 9.30.

El Plumerillo: barrio Democracia. Esquina de las calles 2 y 5. 10.30.

El Zapallar: CEDRYS Nº 3. Martín Fierro y Olascoaga. 11.30.

Rivadavia

La Libertad: barrio Rivadavia. 9.

La Libertad: plaza 17 de Agosto. 10.

General Alvear

Bowen: calles 19 y C. 9.

Bowen: barrio El Ceibo. Centro de Salud. 9.45.

Alvear Oeste: barrio El Zangrandi. SUM. 10.45.

Malargüe

Ciudad: barrio 60 Aniversario. Calle 609. Casa 742. 9.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita. CAM. 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. 13.

Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. 13.30.

Lavalle

El Paramillo: calle Grosso s/n. 9.

Villa Tulumaya: barrio El Palmeral. Quincho. 9.30.

Villa Tulumaya: barrio Malvinas Argentinas. 10.

Villa Tulumaya: calle Villegas y callejón Villegas. 10.30.

Villa Tulumaya: barrio Dorrego Sur. Ingreso. 11.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1.263. 10.

San Roque: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. 11.

San Roque: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 Emilio Barrera. Ruta Nº 60 y La Costa. 12.

San Roque: barrio La Esperanza. Manzana A. Casa 1. Ruta Provincial Nº 50. 13.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. 9.

Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. 10.

Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. 10.45.

Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. 12.45.

San Martín

Chivilcoy: Plaza. Calle Anzorena. 9.30.

Chivilcoy: barrio 3 de Octubre. Ingreso. 10.30.

Montecaseros: barrio Los Charabones. Escuela Nº 1-522 Jubal Pompilio Benavides. 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.

Sábado 30

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. 10.

Alto Verde: CIC. 11.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3.777. 9.15.

El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. 10.

Rivadavia

Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. 9.

Andrade: playón deportivo. 10.

Medrano: Delegación Municipal. 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.

El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo, Escuela Claret. 11.15.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.

Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. 12.15.

Recorrido 2