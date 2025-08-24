La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $8900

El programa continuará recorriendo todos los departamentos de la provincia con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma de esta semana.
El Gobierno de Mendoza mantiene el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.
El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.
El operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:
Precios de la garrafa de 10 kg
- $ 9.000 en la alta montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $ 8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
- $ 7.900 en Lavalle y Las Heras.
- $ 9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $ 9.000 en Malargüe y General Alvear.
- $ 10.000 en San Rafael.
Requisitos para acceder al beneficio
Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:
- El envase vacío.
- Fotocopia del DNI.
- Certificación negativa de ANSES.
En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.
Cronograma del 25 al 30 de agosto
Lunes 25
Guaymallén
- Jesús Nazareno: Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. 9.30.
- Jesús Nazareno: barrio Los Pinos, Subdelegación Jesús Nazareno, Cerro Catedral 5755. 11.
- Las Cañas: barrio Santa Elvira, Charcas y Cadetes Chilenos. 13.30.
General Alvear
- Ciudad: barrio Los Ranqueles, SUM. Calle Norma Maya. 9.
- Ciudad: barrio Costa del Atuel, SUM.10.45.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. 10.
- San Roque: subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. 10.45.
- San Roque: barrio La Sarita. Espacio verde. 11.30.
- San Roque: barrio Santa Rita. Cancha de fútbol. 12.30.
San Rafael
- Salto de las Rosas. Plaza principal. 9.
Santa Rosa
- Villa cabecera. Frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. 9.30.
- Villa cabecera: La Costa. Frente al barrio Los Gringos. 10.30.
- 12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. 11.30.
Las Heras
- El Resguardo: barrio Yapeyú. CEDRYS Nº 23. Anahualpi y Salta. 9.30.
- El Resguardo: barrio Eva Perón. Cancha. 10.30.
- El Borbollón. Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. 11.30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna (ex-CuaCua). 9.30.
- La Estacada: barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11.
- La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe (exfinca Lobato). 12.
Martes 26
Guaymallén
- Dorrego: plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. 9.30.
- San Francisco del Monte: barrio Higuerita. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 10.30.
- El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. 11.30.
- El Bermejo: barrio Nueva Alborada. Manzana G. Casa 14. 13.30.
Godoy Cruz
- Las Tortugas: barrio Chile. Polideportivo. Calles Azul y Cabo San Antonio. 9.
- Las Tortugas: barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. 10.
- Las Tortugas: polideportivo Los Peregrinos. Calles Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. 11.
- Las Tortugas: barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. 12.
- Las Tortugas: polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. 13.
Luján
- Ugarteche: barrio Tierra, Sol y Luna. Entrada. 10.
- Ugarteche: barrio Costa Esperanza – Costa Canal. Entrada. 11.
Junín
- Los Barriales: barrio Jardín Ferroviario. Plaza. 10.
- Los Barriales: iglesia de Orfila. 11.
San Rafael
- Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial Nº 143 y Calle 5. 9.
- Cañada Seca: paraje Los Sifones. 11.
San Carlos
- La Consulta: Loteo Suárez. 10.
- La Consulta. Plazoleta. Frente al Centro de Salud. 10.
- La Consulta: paraje La Cañada. Barrio La Cañada. 11.30.
Tupungato
- Gualtallary: plaza Divino Niño. 10.
Rivadavia
- Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 Enrique Tittarelli. 15.30.
- Los Campamentos: barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. 16.
- Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 Heriberto Baeza. 16.30.
- Los Campamentos: barrio Lencinas. Unión Vecinal. 17.
La Paz
- Boggero: Independencia y Mitre. 11.
- Villa Antigua: plaza Mitre. 11.
Miércoles 27
Maipú
- Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de la Ruta 20. 10.
- Colonia Bombal: barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote 16. Espacio verde. 10.45.
- Colonia Bombal: calle Saavedra. Espacio verde. 11.30.
Lavalle
- El Vergel: barrio Nuevo Vergel. Ingreso. 9.
- Las Violetas: calle Eugenio Montenegro. Al lado del barrio Las Violetas I. 9.30.
- La Pega: barrio Cooperativa La Pega. 10.
- El Chilcal: barrio Cooperativa El Chilcal. 11.
Las Heras
- Panquehua. Centro de Salud Nº 333 Dr. René Favaloro. Chiclana y Sarmiento. 9.30.
- El Resguardo: CEDRYS Nº 1. Maza y Catamarca. 10.30.
- El Resguardo: barrio Estación Espejo. CEDRYS Nº 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 11.30.
Luján
- Chacras de Coria: barrio Valle Encantado. Cancha de fútbol. 9.30.
- Chacras de Coria: plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. 10.45.
- La Puntilla: barrio La Merced. Calles Antártida Argentina y Tropero Sosa. 11.15.
Junín
- La Colonia: Delegación Municipal. 10.
- La Colonia: callejón Nueva Esperanza. 11.
Tunuyán
- La Puntilla: paraje El Totoral. Escuela Nº 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. 9.30.
- La Primavera. Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11.
- Ciudad: Delegación de Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. 12.
Guaymallén
- La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30.
- Puente de Hierro: barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.30.
- Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14.244. 13.
San Rafael
- Cañada Seca: paraje La Correína. Escuela Nº 1-269 Osvaldo Magnesco. 9.
- Cañada Seca: Club Los Campesinos. 10.30.
General Alvear
- Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.
- Ciudad: Poste de Hierro. Ruta Nº 143 Sur. Escuela Lagomaggiore. 10.45.
San Martín
- Ciudad: calle Tropero Sosa. Manzana H. Casa 8. 9.30.
- Ciudad: calle 60 Granaderos. Cancha de fútbol. 10.30.
- Ciudad: barrio Ferrisi. Santa Fe 1.078. 11.30.
- Ciudad: barrio Perito Moreno. Plaza. 12.30.
Jueves 28
Guaymallén
- Puente de Hierro: barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. 9.30.
- Colonia Molina: barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. 11.30.
- Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. 12.30.
- Buena Nueva: barrio Las Viñas. Plaza. 14.
Maipú
- Chachingo: barrio Las Campanas. Entrada. 10.
- Chachingo: Escuela Nº 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial Nº 12. Km 7.535. 11.
- Barrancas: Ruta Provincial Nº 14. Km 10.990. El Jume. 12.
- Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. 13.
Las Heras y alta montaña
- Uspallata: Delegación Municipal. Ruta Nacional Nº 7. Km 1.147. 10.
- Polvaredas: Destacamento policial. 11.30.
- Punta de Vacas: playón de la Gendarmería Nacional Argentina. 12.30.
- Puente del Inca. Playa de estacionamiento. 13.30.
Tupungato
- Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.
Lavalle
- Colonia Italia: barrio Colonia Italia. Ingreso. 9.
- Alto del Olvido: calles General Acha y San Martín. 9.30.
- La Palmera: calles Arenales y 9 de Julio. 10.
- La Palmera, Calle 9 de Julio y San Martín – 10:30
- Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. 11.20.
Godoy Cruz
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. 9.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. 10.
- Villa Marini: Jardín Arcoíris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. 11.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. 12.
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. 13.
Junín
- Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. 10.
- Ciudad: callejón Martínez. 11.
Luján
- Las Compuertas: nuevo playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82. Km 21. 10.
- Las Compuertas: barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. 11.20.
Rivadavia
- Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. 15.
- Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. 15.30.
San Carlos
- Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.
- Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.
- Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.
San Rafael
- El Cerrito: plaza. 9.
Viernes 29
Godoy Cruz
- Trapiche: barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. 9.30.
- Trapiche: barrio Urundel. Cancha Bustamante. 10.
- Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. 10.30.
- Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. 11.
Las Heras
- El Challao: barrio Altos del Oeste. CEDRYS Nº 7. Río Colorado y Viedma. 9.30.
- El Plumerillo: barrio Democracia. Esquina de las calles 2 y 5. 10.30.
- El Zapallar: CEDRYS Nº 3. Martín Fierro y Olascoaga. 11.30.
Rivadavia
- La Libertad: barrio Rivadavia. 9.
- La Libertad: plaza 17 de Agosto. 10.
General Alvear
- Bowen: calles 19 y C. 9.
- Bowen: barrio El Ceibo. Centro de Salud. 9.45.
- Alvear Oeste: barrio El Zangrandi. SUM. 10.45.
Malargüe
- Ciudad: barrio 60 Aniversario. Calle 609. Casa 742. 9.
Capital
- Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.
- Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.
- Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.
- Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.
- Sección Once: barrio La Favorita. CAM. 12.15.
- Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. 13.
- Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. 13.30.
Lavalle
- El Paramillo: calle Grosso s/n. 9.
- Villa Tulumaya: barrio El Palmeral. Quincho. 9.30.
- Villa Tulumaya: barrio Malvinas Argentinas. 10.
- Villa Tulumaya: calle Villegas y callejón Villegas. 10.30.
- Villa Tulumaya: barrio Dorrego Sur. Ingreso. 11.
Maipú
- Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1.263. 10.
- San Roque: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. 11.
- San Roque: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 Emilio Barrera. Ruta Nº 60 y La Costa. 12.
- San Roque: barrio La Esperanza. Manzana A. Casa 1. Ruta Provincial Nº 50. 13.
San Rafael
- Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. 9.
- Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. 10.
- Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. 10.45.
- Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. 12.45.
San Martín
- Chivilcoy: Plaza. Calle Anzorena. 9.30.
- Chivilcoy: barrio 3 de Octubre. Ingreso. 10.30.
- Montecaseros: barrio Los Charabones. Escuela Nº 1-522 Jubal Pompilio Benavides. 11.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.
- Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.
- Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.
Sábado 30
Junín
- Algarrobo Grande: Club Estrella. 10.
- Alto Verde: CIC. 11.
Las Heras
- El Algarrobal de Abajo: barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3.777. 9.15.
- El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. 10.
Rivadavia
- Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. 9.
- Andrade: playón deportivo. 10.
- Medrano: Delegación Municipal. 11.
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.
- Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.
- El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.
Capital
Recorrido 1
- Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.
- Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.
- Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.
- Sección Once: barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo, Escuela Claret. 11.15.
- Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.
- Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. 12.15.
Recorrido 2
- Sección Ocho: barrio Flores Oeste. Entre las calles Democracia y José Ingenieros. 9.
- Sección Ocho: barrio Soberanía. CIC 2. 10.
- Sección Siete: barrio San Martín. Comisaría 33ª. 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Santa Fe y Videla Castillo. 12.