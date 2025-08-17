La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $7900

El programa provincial continuará recorriendo los 18 departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas): $9.000

Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo: $8.900

Lavalle y Las Heras: $7.900

Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Malargüe y General Alvear: $9.000

San Rafael: $10.000

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 18 al 23 de agosto

Lunes 18

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz: barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y vías del ferrocarril. A las 11.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 12.

El Sauce: barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 13.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Maipú

Lunlunta: Escuela Nº 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: localidad Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. A las 10.30.

Russell: barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur, a 100 m de la Escuela Nº 1-089 La Superiora. A las 11.30.

Coquimbito: barrio AMUPE II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Santa Rosa

Las Catitas: barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.

Las Catitas: frente a la Terminal. A las 10.30.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente al Club Auxilium. A las 11.30.

Las Heras

El Pastal: CEDRYS Nº 11 El Pastal y San Esteban. A las 9.30.

El Pastal: Escuela Nº 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional Nº 40 y San Esteban. A las 10.30.

El Borbollón: barrio Relocalización. Manzana B. Casa 6. A las 11.30.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calles Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre 1730. A las 12.

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10.

Martes 19

Guaymallén

Los Corralitos: barrio Kraft. Cancha. Calle 9 de Julio. Manzana B. Casa 28. A las 9.30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11.

El Sauce: barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 10.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

San Rafael

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 12:30.

Luján de Cuyo

Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión. Kilómetro 3,5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: barrio Puesta del Sol. Manzana D. Lote 5. A las 10.30.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio verde. A las 11.

Chacras de Coria: barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.45.

Junín

Medrano: Paraje El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela Nº 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

Ciudad: Oficina de Desarrollo Social. Detrás de la Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

Desaguadero: plaza Armando Amaya. A las 11.

Las Chacritas: predio San Expedito. A las 12.30.

Las Chacritas: Comunidad. A las 12.40.

Miércoles 20

Maipú

Rodeo del Medio: barrio Caminos del Sol. Intersección de calles internas a 100 m de la calle Víctor Hugo. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 11.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 12.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio verde frente al hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 13.

San Martín

Ciudad: barrio Libertad (ex-Venier). Calle Los Cerezos. A las 9.30.

Ciudad: barrio Del Carmen. SUM. A las 10.30.

Ciudad: barrio Primavera. Cancha de fútbol. A las 11.30.

Ciudad: barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. Rodríguez Peña. A las 10.

Rodríguez Peña: El Topón. A las 11.

Luján de Cuyo

Agrelo: barrio Tierras Vivas. Entrada al barrio. A las 9.30.

Agrelo: barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 10.45.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Guaymallén

Kilómetro 8: Escuela Nº 1-151 Teniente General Rafael M. Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 9.30.

Belgrano: barrio Espacio Verde – Lihue. Calles Brasil y Mariano Moreno. A las 11.

Belgrano: barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 12.

Belgrano: barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 13.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela Nº 4-198 Francisco García. A las 10.30.

Las Malvinas: Paraje El Escorial. A las 12.45.

General Alvear

Ciudad: barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Las Heras

El Borbollón: CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 10.30.

El Algarrobal. Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.

Jueves 21

Guaymallén

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9.30.

Belgrano: CCT Nº 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.

Belgrano: barrio San Francisco de Asís. Manzana B. Casa 232. A las 13.

Godoy Cruz

Benegas: barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente: barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque: barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.

Las Heras

Alta montaña

Uspallata: Comisaría Nº 23. Ruta Nacional Nº 7. Kilómetro 1.148. A las 10.

Uspallata: barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: plaza Sarmiento. Calle pública entre barrios del IPV. A las 12.

Uspallata: barrio La Fundición. Calle pública frente al cementerio. A las 12.30.

Uspallata: barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Ciudad: barrio Colonia Caballero. A las 10.

Tres Esquinas: Jardín de Fátima. A las 11.

Luján de Cuyo

Perdriel: barrio Las Palmeras. Playón del espacio verde. A las 9.30.

Perdriel: barrio Nueva Vida. Bulevar. A las 10.15.

Perdriel: barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela Nº 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Miniterminal. A las 15.30.

Maipú

General Ortega: barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m del Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calles 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 12.

Ciudad: barrio La Merced. Espacio verde. Calles Los Olivos y Gurruchaga. A las 13.

Lavalle

La Colmena: barrio La Colmena. Ingreso al barrio. A las 9.

Lotes Cavero: barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.30.

Jocolí: barrio Jarillero II. A las 11.

San Rafael

Cañada Seca: Paraje El Tropezón. Plaza. A las 9.

Tupungato

San José: Polideportivo San José – Corralón Municipal. A las 10.

Viernes 22

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolleti y Pablo Groussac. A las 9.

Villa Marini: Escuela Nº 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.

Villa del Parque: barrio Barrancos I. Calles Jamaica y Cuba. A las 11.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje El Retamo. A las 9.

Secano Lavallino: Paraje Lagunitas. A las 9.30.

Secano Lavallino: Paraje San Miguel. A las 10.30.

Secano Lavallino: Paraje El Puerto. A las 11.30.

Secano Lavallino: Paraje La Majaba. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje Cavadito. A las 13.

Secano Lavallino: Paraje Asunción. A las 13.30.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calles San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

San Martín

Ciudad: barrio Güemes. Cancha de fútbol. A las 9.30.

El Ñango: barrio Patria. Manzana B. Casa 2. A las 10.30.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pelota. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.

Fray Luis Beltrán: barrio Las Palmeras. Cancha de fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.

San Rafael

Villa 25 de Mayo: plaza Bicentenario. A las 9.

Las Heras

El Challao: barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.

El Challao: barrio Sargento Cabral. Padre Llorens y Boulogne Sur Mer. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRYS Nº 14. Lisandro Moyano y J. M. de Rosas. A las 11.30.

Sábado 23

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: barrio Sismo 28. A las 11.

Rivadavia

Santa María de Oro. CIC. A las 9.

Ciudad: barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: barrio Elvira. A las 11.

El Mirador: barrio Albarracín Godoy. A las 12.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 José Hernández. Calles Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: barrio Ruca El Portal. Merendero Horneritos. Calle Horneritos. Manzana B. Casa 1. A las 9.

El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Capital

Recorrido 2