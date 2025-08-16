Transporte gratis en Mendoza por el Día del Niño: ¿quiénes pueden viajar sin pagar?

El Gobierno de Mendoza dispuso un beneficio especial por la celebración del Día del Niño. Enterate hasta qué edad alcanza, en qué horarios rige y cuál es el requisito para usarlo.

Este domingo, 17 de agosto, con motivo del Día del Niño, la provincia de Mendoza pondrá en marcha una medida pensada para que las familias puedan trasladarse sin preocuparse por el costo del pasaje.

Durante toda la jornada, el sistema de transporte público ofrecerá un beneficio especial destinado a los niños.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la iniciativa busca facilitar la movilidad y garantizar que miles de chicos y chicas puedan participar de las distintas actividades recreativas y culturales programadas en la provincia.

La disposición alcanzará tanto a los colectivos urbanos como a los de media y larga distancia.

Horario y quiénes pueden acceder al beneficio

El beneficio estará disponible desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas y se aplicará a todos los menores de hasta 12 años inclusive, siempre que viajen acompañados por un adulto responsable.

De esta forma, el Gobierno provincial invita a las familias mendocinas a aprovechar el transporte gratuito como una manera de disfrutar con mayor comodidad y accesibilidad de una jornada que celebra a la niñez.