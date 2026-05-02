¿Transitás por la Ciudad? Estas calles estarán cortadas este domingo 3 de mayo

La Maratón Internacional de Mendoza reunirá a miles de corredores y habrá restricciones al tránsito durante la mañana en distintos puntos de la ciudad.

La Maratón Internacional de Mendoza volverá a convocar a miles de personas este domingo 3 de mayo en la Ciudad de Mendoza.

Se espera la participación de más de 11.000 corredores y corredoras, en una jornada que combinará deporte, turismo y actividades al aire libre.

La carrera contará con circuitos de 42K, 21K, 10K y 4K, lo que permitirá la participación tanto de atletas profesionales como de aficionados. Esta diversidad de distancias es uno de los factores que explican la creciente convocatoria que tiene el evento año tras año.

Además, el intendente Ulpiano Suarez estará presente en la premiación, acompañando una actividad que ya forma parte del calendario deportivo local.

En paralelo, se realizará una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, sobre avenida Sarmiento, entre Chile y Belgrano. Durante algunas horas, la arteria será peatonal y ofrecerá propuestas gastronómicas, vinos, música en vivo y producciones locales.

Calles cortadas y horarios

Con motivo de la maratón, se implementará un operativo especial de tránsito que afectará la circulación en distintos puntos de la Ciudad.

El recorrido unirá distintos puntos de la provincia, con largada en la zona de Cacheuta y llegada en el Parque General San Martín, lo que implicará cortes y desvíos en varios sectores.

Los cortes se realizarán de manera temporal este domingo 3 de mayo, entre las 8 y las 13 horas, principalmente en las siguientes zonas:

Boulogne Sur Mer , desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit

, desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit Julio Argentino Roca y Emilio Civit, entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer

y Emilio Civit, entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer Corte total en el Corredor del Oeste (unicamente mano Sur a Norte).

Desde el municipio recomendaron circular con precaución, salir con tiempo y optar por vías alternativas para evitar demoras.