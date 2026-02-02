IPV Construyo Mi Casa: cómo tener tu vivienda propia con cuotas desde $297.771 en febrero de 2026

El IPV mantiene vigente el programa Construyo Mi Casa en 2026, una opción para acceder a la vivienda propia en Mendoza con cuotas desde $297.771, requisitos accesibles y plazos de hasta 20 años para la devolución del crédito.

En un contexto donde el acceso a los créditos hipotecarios tradicionales sigue siendo limitado, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se consolida como una de las principales alternativas para quienes buscan construir su casa. Durante 2026, el organismo mantiene vigente el programa Construyo Mi Casa, que permite avanzar hacia la vivienda propia mediante un sistema de ahorro previo, cuotas actualizadas y requisitos más flexibles.

El plan está orientado a personas mayores de 18 años o grupos familiares que cuenten con terreno propio o que puedan adquirirlo durante el período de ahorro, una etapa clave antes de acceder al financiamiento para iniciar la obra. Las inscripciones continúan abiertas y el programa vuelve a despertar interés entre miles de mendocinos.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa del IPV

El esquema del IPV Construyo Mi Casa combina un período de ahorro previo con un crédito destinado exclusivamente a la construcción de vivienda única. Durante los primeros 36 meses, el beneficiario abona cuotas mensuales y, una vez cumplido ese plazo, accede al préstamo para comenzar la obra.

Una de las particularidades del programa es que permite elegir el diseño y la superficie de la vivienda, con distintas opciones de metros cuadrados. Las cuotas se calculan según el tamaño de la casa y el ingreso familiar declarado, con valores que se actualizan periódicamente.

De cuánto es la cuota para construir una casa con el IPV

Según los valores vigentes desde enero de 2026, las alternativas disponibles son:

55 m² : $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

69 m² : $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

80 m² : $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

100 m² : $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

120 m² : $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

Estos montos corresponden a la etapa de ahorro previo y son un paso indispensable para acceder al financiamiento de la construcción.

Requisitos para construir una casa con el IPV en Mendoza

Para participar del programa, el IPV exige cumplir con una serie de condiciones básicas:

Tener terreno propio o adquirirlo dentro de los 36 meses del período de ahorro.

El lote debe contar con servicios de agua potable y energía eléctrica .

Si el terreno está en un barrio privado , las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m² .

No poseer inmuebles registrados a nombre del solicitante.

Cómo se devuelve el crédito del IPV

Una vez iniciada la construcción, el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Desde el organismo remarcan que el sistema contempla un tope de afectación del 20% de los ingresos familiares, con el objetivo de garantizar un esquema de pago sustentable y acorde a la evolución de los salarios.

Cómo inscribirse al programa Construyo Mi Casa

La inscripción al IPV Construyo Mi Casa se realiza exclusivamente de forma online, a través del sitio oficial del Instituto Provincial de la Vivienda. Las personas interesadas deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación solicitada en formato PDF.

Luego de ese paso, el organismo evalúa tanto la situación económica del grupo familiar como las condiciones del terreno declarado, antes de avanzar con la incorporación al programa.

Podés inscribirte acá: IPV Construyo Mi Casa