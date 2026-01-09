IPV Construyo Mi Casa: cómo tener tu vivienda en 2026 con cuotas de $297.771

El IPV mantiene vigente en 2026 el programa Construyo Mi Casa, una alternativa que permite acceder a la vivienda propia con cuotas actualizadas desde $297.771, plazos extensos y requisitos más accesibles para quienes cuentan con terreno o pueden adquirirlo durante el período de ahorro.

En un escenario marcado por las dificultades para acceder a créditos hipotecarios bancarios, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) vuelve a posicionarse como una alternativa clave para miles de mendocinos. A través del programa “Construyo Mi Casa”, el organismo mantiene abiertas las inscripciones en enero de 2026 y ofrece la posibilidad de construir una vivienda propia con un sistema de ahorro previo y cuotas ajustadas a los ingresos familiares.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) señaló que está destinado a personas mayores de 18 años o grupos familiares que cuenten con terreno propio o que puedan adquirirlo durante un período de ahorro de 36 meses, una etapa previa al acceso efectivo al crédito para comenzar la construcción.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa del IPV

El programa Construyo Mi Casa permite a los beneficiarios definir el diseño y la superficie de su vivienda, con distintas alternativas según los metros cuadrados a construir. Las cuotas mensuales se calculan en función del tamaño de la casa y del ingreso familiar declarado.

Cuotas actualizadas (valores vigentes desde enero de 2026):

55 m²: $297.771 (ingreso mínimo: $1.488.859)

$297.771 (ingreso mínimo: $1.488.859) 69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

$342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871) 80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

$382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811) 100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

$453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212) 120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

$559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110) 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

Los créditos están destinados exclusivamente a vivienda única y contemplan un período de ahorro previo de tres años, durante el cual el beneficiario paga las cuotas antes de acceder al financiamiento para iniciar la obra.

Cuáles son los requisitos para construir una casa del IPV

Para acceder al programa del IPV en Mendoza, el solicitante debe cumplir con una serie de condiciones:

Contar con terreno propio o adquirirlo dentro de los 36 meses de ahorro previo .

o adquirirlo dentro de los . El lote debe tener servicios básicos de agua potable y energía eléctrica .

. En caso de ubicarse en un barrio privado , las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 m² .

, las de la cuota correspondiente a la alternativa de . No poseer inmuebles a nombre del solicitante.

Cómo se devuelve el crédito del IPV

El plazo de devolución del préstamo es de hasta 240 meses (20 años) y comienza un año después de iniciado el proceso de construcción. Las cuotas se actualizan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con un tope de afectación de hasta el 20% de los ingresos familiares, lo que busca garantizar un esquema de pago sostenible en el tiempo.

Cómo inscribirse al programa Construyo Mi Casa del IPV

La inscripción al crédito del IPV se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial del organismo. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el IPV evalúa tanto la situación económica del grupo familiar como la aptitud del terreno declarado.

Podés inscribirte acá: IPV Construyo Mi Casa