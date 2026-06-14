Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 16 al 19 de junio

Martes 16

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. 9:30.

Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. SUM Virgen del Milagro 792. 11:00.

Belgrano. Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. 12:00.

Belgrano. Barrio San Francisco de Asís. Manzana B, casa 23. 13:30.

Las Heras – Uspallata

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública, frente al cementerio. 10:00.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. 10:30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. 11:00.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. 9:00.

Trapiche. Barrio Urundel. Los Renos s/n. 10:00.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C, oeste de Godoy Cruz. 11:00.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. 12:00.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. 13:00.

San Carlos

Eugenio Bustos. Paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10:00.

Eugenio Bustos. El Indio. Predio Notamadera. 11:00.

Eugenio Bustos. Cobos y Libertad. 12:00.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. 15:00.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. 15:30.

Las Catitas. Frente a la terminal. 16:00.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente al Club Auxilium. 16:30.

General Alvear

Ciudad. Contingencias Sociales. Pedro Molina y Entre Ríos. 9:00.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada al barrio. 9:30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de fútbol. 10:45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. 12:00.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. 10:00.

Rodríguez Peña. Localidad El Topón. CIC. 11:00.

Tupungato

La Arboleda. Playón. 10:00.

La Arboleda. Barrio El Progreso. 11:00.

Malargüe

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. 8:30.

Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. SUM. 10:30.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9:30.

La Menta. Refugio Noemí Frías. 11:30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. 12:15.

La Menta. Refugio Zabala. 12:45.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y Reyna. Ex Cua Cua. 10:00.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11:00.

La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. 12:00.

La Estacada. Club Pucará. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. 12:45.

Miércoles 17

Maipú

Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C, casa 4. 9:30.

Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Rosendo Silva 238. 10:30.

Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Río Diamante y Correa. Frente a escuela El Bloque. 11:00.

San Martín

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 9:00.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 10:00.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B, casa 1. 11:00.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. 12:00.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso al barrio. 12:30.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de fútbol. 9:30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. 10:45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. 11:15.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. 10:00.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. 11:00.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9:00.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10:00.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11:00.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. 11:40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. 12:15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. 13:00.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. 13:30.

Guaymallén

Belgrano. Gomensoro y Santiago Araujo. 9:00.

Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. 10:30.

Belgrano. Barrio Espacio Verde – Lihué. Brasil y Mariano Moreno. 11:30.

Nueva Ciudad. Delegación San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. 13:00.

San Rafael

Goudge. Escuela 1-134 Triunvirato. 9:00.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Guiñazú s/n. 10:00.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Guiñazú y Pública. 10:30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11:30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. 25 de Noviembre s/n. 12:30.

Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. 16:30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Tanque. 9:00.

Bowen. Paraje El Rincón. Casa F y 22. 10:45.

Bowen. Paraje El Monarca. Última casa. 11:15.

Rivadavia

El Mirador. Localidad Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. 9:00.

El Mirador. Plaza de El Mirador. 9:30.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso al barrio. 10:00.

La Central. Club La Central. 10:30.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. 11:30.

El Mirador. Plaza Albarracín. 12:15.

Jueves 18

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Lemos. Boulevard Los Ceibos y Río Salado. 9:30.

San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. 10:30.

Las Cañas. Delegación. Cangallo y Estrada. 11:30.

Dorrego. Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. 13:00.

San Carlos

Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. 10:00.

Villa de San Carlos. Loteo Moreno. 10:30.

Villa de San Carlos. Paraje Capiz. Barrio de Capiz. 12:00.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Azul y Cabo San Antonio. 9:00.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. 10:00.

Tortugas. Polideportivo Los Peregrinos. Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. 11:00.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. 12:00.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. 13:00.

San Rafael

Cuadro Benegas. Paraje Los Coroneles. 9:00.

Cuadro Benegas. Paraje El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiani. 11:00.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10:00.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10:30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente al cruce de Tres Esquinas. 11:00.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. 10:00.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 11:00.

Las Heras – Alta Montaña

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. 10:00.

Uspallata. Informador Turístico. 10:30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. 12:00.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. 12:30.

Tupungato

Villa Bastías. Barrio 6 de Septiembre. 10:00.

Villa Bastías. Lotes Moyano. Plaza. 11:00.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. 25 de Mayo 230. 10:00.

Ciudad. Centro de Salud 191 Rosa de las Mercedes Angelini. RN 40, km 84. 11:30.

Ciudad. Centro de Salud 171 Miguel Ángel Manzano. San Lorenzo s/n. 12:30.

Viernes 19

Luján Potrerillos

Potrerillos. Informador Turístico. Camino del Puma s/n, Villa de Potrerillos. 10:30.

El Salto. Escuela 1-558 Río Blanco. Avenida de Los Cóndores s/n. 11:30.

Las Vegas. Cruce de ruta 89 y avenida del Sol. 12:30.

San Rafael

Cuadro Benegas. Escuela 4-102 Antonio Buttini. 9:00.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. 9:00.

Santa María de Oro. CIC. 10:00.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. 11:10.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. 9:00.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. 10:00.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11:00.

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. 9:00.

El Ñango. Barrio Patria. Manzana B, casa 2. 10:30.

Tunuyán

El Algarrobo. Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. 10:00.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 10:30.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11:30.

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. 12:30.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Caminos del Sol. A 100 metros de calle Víctor Hugo. 9:30.

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. 10:30.

Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. 11:30.

Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio Verde. Lateral Norte de Acceso Este. 12:30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9:00.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10:00.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11:00.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. 11:15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. 11:40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. 12:15.

Recorrido 2