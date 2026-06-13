Fede, el niño mendocino que lucha contra el cáncer, recibió una gran noticia: aprobaron la compra del medicamento clave para su tratamiento

Después de meses de reclamos, fallos judiciales y demoras administrativas, la familia de Federico Molas confirmó que el Dinutuximab Beta ya tiene orden de compra y laboratorio asignado. Ahora esperan la llegada del tratamiento a Mendoza.

La lucha de Federico Molas, el niño mendocino de 4 años que enfrenta un neuroblastoma de alto riesgo, dio un paso clave. Después de meses de incertidumbre y una extensa batalla judicial, su familia confirmó que finalmente se avanzó en la compra del Dinutuximab Beta, el medicamento que necesita para completar su tratamiento contra el cáncer.

La noticia fue comunicada por su padre a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Buenas tardes. Ya tenemos orden de compra, ya se asignó el laboratorio y ahora solo resta esperar que llegue, pero la mayor traba ya la superamos. Muchísimas gracias por el apoyo y la dedicación. ¡Estamos felices!”.

El medicamento, que no se comercializa en Argentina y debe ser importado, era una pieza fundamental dentro del tratamiento de Fede para disminuir las probabilidades de una recaída del neuroblastoma.

El caso había generado una fuerte repercusión en Mendoza luego de que la familia denunciara demoras en el cumplimiento de un fallo judicial que ordenaba garantizar la cobertura del medicamento.

En primera instancia, el pedido había sido dirigido a la prepaga Nobis y posteriormente la Justicia también ordenó la intervención del Ministerio de Salud de la Nación como garante para concretar la compra.

Durante este proceso se aplicaron multas diarias por los incumplimientos y la familia llevó adelante distintas acciones legales para exigir que se respetara la resolución judicial. Mientras tanto, Fede continuó con la medicación oral que formaba parte de su tratamiento, aunque la terapia debía complementarse con el fármaco importado.