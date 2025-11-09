Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $8000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 10 al 15 de noviembre

Lunes 10

Guaymallén

Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen. A metros de la Escuela Berta García Morales. A las 9.30.

Belgrano: Unión Vecinal Julio Argentino Roca. Correa Saa 3609. A las 10.30.

Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11.30.

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12.30.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque: Subcomisaría Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

San Rafael

Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 9.

Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 10.

Santa Rosa

Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.

Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

San Martín

Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.

Las Heras

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 9.30.

El Algarrobal: Callejón Rivas 3034. A las 10.30.

El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molina Correa. A las 11.30.

Martes 11

Guaymallén

La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30.

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 10.30.

Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.

Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a Barrio. A las 9.30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.15.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.

Miércoles 12

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.30.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

San Martín

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.

Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1708. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10.30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Guaymallén

Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 9.30.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10.30.

Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12.30.

San Rafael

Ciudad: Pobre Diablo. Canal Marginal. A las 9.

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 10.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Jueves 13

Guaymallén

El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9.30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10.30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11.30.

Belgrano: Centro de la Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12.30.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 13.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Maipú

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 9.30.

Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 10.15.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal a 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.30.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.

Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.

Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.

Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.

Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.

Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.

San Rafael

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 9.

Rama Caída: Plazoleta Los Tres Vientos. A las 10.

Rama Caída: El Escorial. A las 11.

Viernes 14

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.30.

Las Heras

El Algarrobal: CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.

El Algarrobal: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 11.30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.40.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.

Sábado 15

Las Heras

El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.15.

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.

San Rafael

Goudge: Plaza Barrio Norte. A las 10.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2