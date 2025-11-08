Tragedia en Mendoza: murió un hombre tras chocar en una camioneta contra un camión

Un hombre de 77 años murió tras chocar contra un camión en la Ruta 153 camino a Monte Comán, San Rafael. La víctima habría impactado primero contra otro vehículo antes del siniestro fatal.

Un hombre de 77 años conducía una camioneta y murió tras un choque frontal contra un camión.

El trágico accidente fue este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 153, cerca de Monte Comán, departamento de San Rafael.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.35 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, impactó de frente contra un camión Mercedes Benz manejado por un ciudadano brasileño.

Según informaron fuentes policiales, ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas por la ruta, y por causas que aún se investigan, se produjo el choque frontal.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató el fallecimiento del conductor de la camioneta.

Un tercer conductor, que manejaba un camión Scania 450 y viajaba delante del Mercedes Benz, relató que ambos camiones circulaban juntos cuando la Ford Ranger habría colisionado primero contra la parte trasera de su vehículo y luego de frente contra el otro camión.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 64° de Monte Comán, personal de Policía Científica y el ayudante fiscal en turno, quienes investigan las circunstancias que provocaron el trágico accidente.