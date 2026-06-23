Garrafa en tu Barrio: dónde podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.
El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.
El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.
Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.
Precios de la garrafa de 10 kg
- $9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
- $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $10.000 en los departamentos de Malargüe y General Alvear.
- $15.000 en el departamento de San Rafael.
- $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
Requisitos para acceder al beneficio
Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:
- El envase vacío.
- Fotocopia del DNI.
- Certificación negativa de ANSES.
En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.
Cronograma del 24 al 27 de junio
Miércoles 24
Maipú
- Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9:30.
- Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.
- Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa, a 200 m de Ruta Nº 20. A las 11:30.
- Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12:30.
Tunuyán
- Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.
- Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11:30.
- Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12:30.
Luján
- Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9:30.
- Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10:30.
- Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.
San Martín
- El Divisadero: Calle Benenatti. A las 9.
- Montecaseros: Delegación Municipal. A las 10:30.
Junín
- Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde: C.I.C. A las 11.
Guaymallén
- Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 9:30.
- El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11:30.
- El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 12:30.
Rivadavia
- Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.
- Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.
- Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 10:30.
Las Heras
- El Resguardo: CEDRyS Nº 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9:30.
- El Resguardo: Gimnasio Nº 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 10:30.
- El Plumerillo: CEDRyS Nº 17. Independencia y Maipú. A las 11:30.
San Rafael
- El Nihuil: Playón deportivo. A las 10:30.
General Alvear
- Alvear Oeste: Estación de Ferrocarril. A las 9.
San Carlos
- Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.
- Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
- La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Jueves 25
Guaymallén
- Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Playón deportivo. Cerro Catedral y Puerto Deseado. A las 9:30.
- Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11:30.
- Belgrano: C.C.T. Nº 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12:30.
- Nueva Ciudad: Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 14.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.
- Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.
- Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
- San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.
- Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.
Las Heras – Alta Montaña
- Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas: Centro de Salud. A las 11:30.
- Punta de Vacas: Centro de Salud / Comisaría. A las 12.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12:30.
Junín
- Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.
Luján
- Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.
- Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10:15.
- Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
Las Heras
- El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9:30.
- El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10:30.
- El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30.
Rivadavia
- La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.
- La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10:30.
Tupungato
- La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.
- El Zampal: Cancha del Zampal. A las 11:10.
Lavalle
- Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 10.
- Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10:30.
- Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11:30.
San Rafael
- Las Paredes: Paraje Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
Viernes 26
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.
- Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11:30.
- Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.
Las Heras
- El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 9:30.
- El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.
- El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS Nº 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11:30.
Lavalle
- Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 10.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.
- Tres de Mayo: Familia Andacollo. Familia Montaño. A las 11:30.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12.
- Tres de Mayo: Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 12:30.
General Alvear
- Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9.
San Martín
- Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.
- Ciudad: Barrio del Carmen. S.U.M. A las 10.
- Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.
- Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13:30.
Malargüe
- Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges Nº 742. A las 9.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:30.
- Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11:30.
- Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12:30.
Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Sábado 27
Tunuyán
- Vista Flores: Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.
- Puente del Río: Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11:30.
- Colonia Las Rosas: Barrio Bordelongue. Calle Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12:30.
Rivadavia
Recorrido 1
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11:30.
Rivadavia
Recorrido 2
- El Mirador: Localidad Las Yeguitas. Escuela Nº 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 9.
- El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9:30.
- El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.
- La Central: Club “La Central”. A las 10:30.
- El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.
- El Mirador: Plaza Albarracín. A las 11:45.
Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10.
Capital
Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Recorrido 2
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.