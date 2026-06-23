Garrafa en tu Barrio: dónde podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $10.000 en los departamentos de Malargüe y General Alvear.

en los departamentos de Malargüe y General Alvear. $15.000 en el departamento de San Rafael.

en el departamento de San Rafael. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 24 al 27 de junio

Miércoles 24

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9:30.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa, a 200 m de Ruta Nº 20. A las 11:30.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12:30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12:30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9:30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10:30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

San Martín

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 9.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 10:30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: C.I.C. A las 11.

Guaymallén

Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 9:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 12:30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.

Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 10:30.

Las Heras

El Resguardo: CEDRyS Nº 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9:30.

El Resguardo: Gimnasio Nº 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 10:30.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 17. Independencia y Maipú. A las 11:30.

San Rafael

El Nihuil: Playón deportivo. A las 10:30.

General Alvear

Alvear Oeste: Estación de Ferrocarril. A las 9.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Jueves 25

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Playón deportivo. Cerro Catedral y Puerto Deseado. A las 9:30.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11:30.

Belgrano: C.C.T. Nº 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12:30.

Nueva Ciudad: Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 14.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

Las Heras – Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11:30.

Punta de Vacas: Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12:30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10:15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9:30.

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10:30.

El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10:30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal: Cancha del Zampal. A las 11:10.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 10.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10:30.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11:30.

San Rafael

Las Paredes: Paraje Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Viernes 26

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11:30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.

Las Heras

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 9:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS Nº 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11:30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.

Tres de Mayo: Familia Andacollo. Familia Montaño. A las 11:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12.

Tres de Mayo: Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9.

San Martín

Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.

Ciudad: Barrio del Carmen. S.U.M. A las 10.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges Nº 742. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11:30.

Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12:30.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Sábado 27

Tunuyán

Vista Flores: Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.

Puente del Río: Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11:30.

Colonia Las Rosas: Barrio Bordelongue. Calle Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12:30.

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11:30.

Rivadavia

Recorrido 2

El Mirador: Localidad Las Yeguitas. Escuela Nº 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 9.

El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9:30.

El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.

La Central: Club “La Central”. A las 10:30.

El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.

El Mirador: Plaza Albarracín. A las 11:45.

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2