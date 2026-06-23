Video: un hombre desató el caos al manejar borracho una retroexcavadora

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y celulares muestran cómo el operario de 47 años embistió siete vehículos, casi se lleva por delante una moto y dejó dos heridos antes de ser detenido por vecinos.

La ciudad de Concordia fue escenario de un episodio insólito y alarmante que quedó registrado en múltiples videos. Un hombre de 47 años, en estado de ebriedad, tomó el control de una retroexcavadora y recorrió varias cuadras embistiendo vehículos estacionados y en movimiento. El saldo fue de dos personas heridas y al menos siete autos dañados, en un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran el recorrido del operario desde el barrio El Silencio, donde impactó contra dos camionetas, hasta la calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde embistió un Fiat Siena, un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una Chevrolet S-10. Los registros audiovisuales permiten dimensionar la violencia de los choques y el riesgo al que quedaron expuestos peatones y motociclistas que circulaban por la zona.

Los ocupantes del Fiat Siena fueron los más afectados: dos hombres resultaron lesionados y debieron ser asistidos por el servicio de emergencias 107. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanecen bajo observación. Aunque las heridas no serían graves, el impacto emocional es profundo.

El conductor fue interceptado finalmente en calle Gregoria Pérez, gracias a la intervención de vecinos que lograron detener la maquinaria pesada. Minutos después, efectivos de la Policía de Entre Ríos procedieron a su aprehensión. El test de alcoholemia confirmó 1,7 gramos de alcohol en sangre, más del triple del límite permitido.

El contexto del episodio se vincula con los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria en la Copa del Mundo 2026, lo que habría motivado el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, la utilización de una máquina vial en esas condiciones expuso a la ciudad a un riesgo inusitado, que pudo haber terminado en una tragedia de mayores dimensiones.

Los videos, que circulan en redes sociales y fueron aportados a la investigación judicial, se convirtieron en prueba clave para determinar responsabilidades. El hombre enfrenta cargos por lesiones, daños y conducción peligrosa, y quedó a disposición de la Justicia.