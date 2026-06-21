Atención conductores: AYSAM anunció una megaobra, ¿qué zona estará afectada y cuánto durarán los trabajos?

La inversión supera los $949 millones y contempla la renovación de redes de agua y cloacas, además de la reconstrucción de calzadas, veredas y cunetas.

Una de las arterias más importantes que conecta la Ciudad de Mendoza con Godoy Cruz se prepara para una transformación integral.

Con una inversión de $949.308.188,78, el Gobierno de Mendoza, a través de Aguas Mendocinas (AYSAM), junto a los municipios de Capital y Godoy Cruz, pondrá en marcha una obra que contempla la renovación total de las redes de agua potable y cloacas, además de la reconstrucción de calzadas, veredas, cordones, cunetas y banquinas.

El proyecto abarcará el tramo de calle Hipólito Yrigoyen comprendido entre Brasil y Pedro Pascual Segura, en pleno Barrio Bombal, una zona estratégica por su actividad comercial, gastronómica y residencial.

El convenio que permitirá avanzar con los trabajos fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y los intendentes de Ciudad y Godoy Cruz, Ulpiano Suarez y Diego Costarelli.

Uno de los principales objetivos es reemplazar las redes de agua potable y saneamiento que ya superan las cuatro décadas de funcionamiento.

La intervención permitirá continuar con la modernización del colector existente y actualizar una infraestructura clave para el sistema sanitario del Gran Mendoza, mejorando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de los próximos años.

Además, el proyecto contempla la construcción de un túnel por debajo de las vías del Metrotranvía mediante la técnica Tunnel Liner, una solución que permitirá ejecutar la obra sin afectar el funcionamiento normal del transporte público.

La iniciativa será financiada con fondos provinciales, mientras que AYSAM aportará todos los materiales necesarios para las nuevas redes de agua y cloacas.

La renovación integral de las redes reducirá riesgos de roturas, pérdidas y problemas en el servicio, además de garantizar una infraestructura moderna y preparada para las próximas décadas.

La obra también busca mejorar la conectividad, ordenar la circulación vehicular y optimizar los espacios públicos de una zona que registra un intenso movimiento diario de vecinos, estudiantes, trabajadores y turistas.

Cuánto durarán los trabajos

El plazo estimado de ejecución es de 18 meses.

De acuerdo con el cronograma previsto, las tareas avanzarán de manera progresiva con un ritmo aproximado de 100 metros de hormigón por mes y alrededor de 20 metros de cruces especiales, garantizando la reconstrucción integral de cada sector intervenido.

Debido a la magnitud de la obra, AYSAM trabaja junto a las municipalidades de Ciudad y Godoy Cruz en la planificación de operativos especiales de tránsito y transporte público.

El objetivo es minimizar las complicaciones para vecinos, comerciantes y automovilistas mientras avanzan los trabajos sobre una de las principales vías de conexión entre ambos departamentos.

Entre las tareas previstas se encuentran: