De Mendoza al Mundial: el look de Agustina Gandolfo y su “polémico” menú en la tribuna que es furor en las redes

Mientras la Selección Argentina sellaba su clasificación ante Austria, las parejas de los futbolistas jugaron su propio partido con las tendencias en las tribunas de Dallas. La influencer nacida en Mendoza captó todas las miradas con su outfit y sorprendió al revelar qué comió en pleno encuentro: “Aguante el chori, pero no me quejo”.

La fiebre por el Mundial 2026 no se detiene y la gran victoria de la Scaloneta por 2 a 0 ante Austria dejó tela para cortar en todos los ámbitos. Más allá de los dos golazos históricos de Lionel Messi y el pase asegurado a los 16avos de final, las miradas también se posaron en las plateas del AT&T Stadium de Dallas, donde las parejas de los jugadores volvieron a convertirse en protagonistas absolutas.

Entre los looks y las publicaciones que causaron furor en las redes sociales, quien se llevó toda la atención local fue la mendocina Agustina Gandolfo. La empresaria e influencer nacida en la provincia —e impulsora de grandes proyectos en el mundo de la gastronomía— demostró una vez más por qué es uno de los grandes referentes de estilo y frescura de la “Scaloneta”.

El look de Agus Gandolfo y una elección gastronómica que abrió el debate

Fiel a su estilo descontracturado, la esposa de Lautaro Martínez se hizo presente en el imponente estadio de Texas junto a los dos hijos que tiene con el delantero del Inter de Milán: Nina y el pequeño Theo. Para la ocasión, la mendocina se sumó a la tendencia que ya es marca registrada entre las parejas de los futbolistas: lució la camiseta argentina intervenida de manera personalizada con el nombre de su marido, combinada a la perfección con un jean de tiro alto.

Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las redes y despertó una divertida polémica entre sus seguidores fue el menú que eligió para disfrutar durante los 90 minutos. Lejos del clásico folclore de cancha, la influencer mendocina mostró en sus historias de Instagram que estaba comiendo piezas de sushi en pleno partido. Conociendo la reacción del público futbolero, Agustina atajó las críticas de inmediato con una frase repleta de humor: “Aguante el chori de Argentina, pero no me quejo”.

El aliento a Lautaro y el delirio con el récord de Messi

Desde su ubicación preferencial, Gandolfo no ocultó su emoción y compartió videos de la marea albiceleste que copó el estadio bajo el lema “Qué locura”. Vivió de cerca un encuentro cargado de tensión que comenzó con el penal sufrido por el propio Lautaro Martínez en el arranque, el cual lamentablemente Lionel Messi no pudo cambiar por gol.

A pesar de ese trago amargo inicial, la mendocina terminó celebrando por todo lo alto gracias al doblete del “10”, quien se repuso de la falla y anotó los dos tantos del triunfo que transformaron a La Pulga en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

El club de los looks mundialistas en Dallas

El despliegue de estilo en la tribuna no se limitó a la empresaria mendocina. El resto de las parejas de los futbolistas argentinos también compartieron sus propuestas fashionistas en las inmediaciones de la cancha:

Caro Calvagni: La esposa de Nicolás Tagliafico apostó por una combinación súper canchera, vistiendo la camiseta argentina personalizada en versión crop top , jean celeste de corte relajado y anteojos de sol.

Emilia Ferrero: La pareja de Julián Álvarez enterneció las redes con una postal junto a su bebé Amadeo. La influencer optó por un outfit relajado de remera corta de la Selección y un pantalón blanco.

Kelci-Rose: La novia inglesa de Marcos Senesi reafirmó su amor por los colores nacionales. Primero se la vio con una casaca azul con referencias a Diego Maradona y luego con la oficial de su pareja, combinada con minifalda de jean.

Con miles de likes y comentarios en cuestión de minutos, las mujeres de la Selección volvieron a confirmar que generan un interés propio en el público. Entre el orgullo por los colores, el toque fashionista y los gustos gourmet, Agustina Gandolfo demostró que el Mundial también se vive con sello y picardía bien mendocina.