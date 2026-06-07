Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $ 10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 8 al 13 de junio

Lunes 8

Guaymallén

El Sauce. Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9.30.

El Sauce. Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 11.

Buena Nueva. Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. Calles 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.

San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana A. Casa 1. Sobre Ruta provincial 50. A las 12.30.

San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 14.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 14.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 15.30.

Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.

La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 9

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 9.30.

El Sauce. CIC Barrio Paraguay. Calle Las Águilas s/n. A las 11.

Belgrano. Unión Vecinal A. Roca. Correa Saá 3609. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

San Rafael

Monte Comán. Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.

Luján

Las Compuertas. Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.

Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Las Compuertas. Loteo Angelina 1º etapa. Manzana D. Lote 9. Ingreso por Ruta Panamericana Kilómetro 16. Calle Principal. A las 11.30.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

General Alvear

Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.

Tupungato

San José. Polideportivo San José. Corralón Municipal. A las 10.

Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 11.

La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 10

Maipú

Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10.

Colonia Bombal. Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11.

Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.

San Carlos

Chilecito. Plaza distrital. A las 10.

Chilecito. Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.

Guaymallén

La Primavera. Ruta 20 y callejón San Francisco. A las 9.30.

Los Corralitos. Adrover 1152. A las 10.30.

Los Corralitos. Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.30.

Los Corralitos. Barrio Kraft. Cancha de Fútbol. Manzana B. Casa 28. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10.15.

Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Jueves 11

Guaymallén

Buena Nueva. Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9.

Buena Nueva. Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 11.

El Bermejo. Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Centro de Salud. A las 11.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a jardín maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro. 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 10.

Cordón del Plata. SUM . A las 11.

San Rafael

La Llave. Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.

Goudge. La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 11.

Goudge. Paraje. Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 12.

Viernes 12

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Amas de Casa Manzana C. Casa 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.

San Martín

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Sábado 13

Tunuyán

Vista Flores. Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.

Rivadavia

Recorrido 1

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 2

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2