Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.
El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.
El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.
Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.
Precios de la Garrafa de 10 kg
- $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
- $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $ 10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.
Requisitos para acceder al beneficio
Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:
- El envase vacío.
- Fotocopia del DNI.
- Certificación negativa de ANSES.
En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.
Cronograma del 8 al 13 de junio
Lunes 8
Guaymallén
- El Sauce. Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9.30.
- El Sauce. Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 11.
- Buena Nueva. Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 12.30.
General Alvear
- Bowen. Calles 19 y C. A las 9.
- Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.
- Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.
Maipú
- Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.
- San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.
- San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.
- San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana A. Casa 1. Sobre Ruta provincial 50. A las 12.30.
San Martín
- Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 14.
- Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 14.30.
- Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 15.30.
Santa Rosa
- La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.
- La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.
- La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.
Tunuyán
- Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.
- El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.
- Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Martes 9
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz. Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 9.30.
- El Sauce. CIC Barrio Paraguay. Calle Las Águilas s/n. A las 11.
- Belgrano. Unión Vecinal A. Roca. Correa Saá 3609. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
- Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.
- Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
San Rafael
- Monte Comán. Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.
Luján
- Las Compuertas. Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.
- Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.
- Las Compuertas. Loteo Angelina 1º etapa. Manzana D. Lote 9. Ingreso por Ruta Panamericana Kilómetro 16. Calle Principal. A las 11.30.
Junín
- Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde. CIC. A las 11.
General Alvear
- Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.
Tupungato
- San José. Polideportivo San José. Corralón Municipal. A las 10.
- Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 11.
La Paz
- Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 10
Maipú
- Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10.
- Colonia Bombal. Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11.
- Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.
San Carlos
- Chilecito. Plaza distrital. A las 10.
- Chilecito. Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.
- Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.
- Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
Luján
- Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.
- Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30.
- Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Junín
- Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
San Martín
- Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.
- Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.
- El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.
- El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.
Guaymallén
- La Primavera. Ruta 20 y callejón San Francisco. A las 9.30.
- Los Corralitos. Adrover 1152. A las 10.30.
- Los Corralitos. Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.30.
- Los Corralitos. Barrio Kraft. Cancha de Fútbol. Manzana B. Casa 28. A las 12.30.
Tunuyán
- Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.
- Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.
- Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.
Rivadavia
- Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.
- Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10.15.
- Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.
General Alvear
- Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
- Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.
Jueves 11
Guaymallén
- Buena Nueva. Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9.
- Buena Nueva. Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 11.
- El Bermejo. Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 13.
Godoy Cruz
- Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 10.
- San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
- Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
- Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 13.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.
Las Heras- Alta Montaña
- Uspallata. Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas. Centro de Salud. A las 11.30.
- Punta de Vacas. Centro de Salud / Comisaría. A las 12.
- Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.
Junín
- Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a jardín maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Luján
- Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro. 48. A las 9.30.
- El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.
- El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.
- El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.
Tupungato
- La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 10.
- Cordón del Plata. SUM . A las 11.
San Rafael
- La Llave. Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.
- Goudge. La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 11.
- Goudge. Paraje. Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 12.
Viernes 12
Junín
- Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
- Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
Maipú
- Luzuriaga. Barrio Amas de Casa Manzana C. Casa 7. Espacio Verde. A las 9.30.
- Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 10.30.
- Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.
General Alvear
- Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.
- Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.
San Martín
- Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.
- Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.
- Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.
- Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.
- Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.
- Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.
Capital
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
Malargüe
- Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Sábado 13
Tunuyán
- Vista Flores. Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.
Rivadavia
Recorrido 1
- Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.
- Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.
- Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.
Rivadavia
Recorrido 2
- Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade. Playón deportivo. A las 10.
- Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
- Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.