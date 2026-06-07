Tragedia en Maipú: murió una mujer de 74 años tras un violento choque frente a una bodega

La víctima tenía 74 años y viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados. El accidente ocurrió sobre la Ruta 14.

Una mujer de 74 años murió este sábado por la tarde luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Barrancas, en Maipú.

El siniestro se produjo cerca de las 18.30 horas sobre Ruta 14, frente a una reconocida bodega de la zona. El choque involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y una Ford Ranger.

Según la información policial, la Amarok estaba saliendo de la bodega, ubicada sobre el costado sur de la ruta, cuando fue chocada por la Ford Ranger que circulaba por Ruta 14 en sentido este-oeste. A raíz de la fuerte colisión, ambos vehículos terminaron sobre la banquina sur de la calzada.

La víctima fatal fue identificada como una mujer de 74 años que viajaba como acompañante en la Volkswagen Amarok. Personal médico que llegó al lugar en una ambulancia privada constató su fallecimiento.

Por su parte, el conductor de la Amarok, un hombre de 76 años, sufrió politraumatismos de moderada consideración y fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría. El conductor de la Ford Ranger también resultó herido y fue derivado al mismo centro asistencial con politraumatismos y un traumatismo torácico.

Las autoridades realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores y los resultados fueron negativos, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Barrancas, personal de Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito de la Municipalidad de Maipú.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca determinar cómo se produjo el accidente.