El IPV entregó un barrio por semana en 2025 y mantiene abiertas las inscripciones en enero de 2026: cuál es el único programa vigente

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abiertas las inscripciones para el programa “Construyo Mi Casa”, una alternativa accesible para quienes buscan construir su vivienda propia en Mendoza. Las cuotas van desde $297.771 hasta $637.279.

En un escenario marcado por las dificultades para acceder a créditos hipotecarios bancarios, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se consolidó en 2025 como una de las principales opciones de acceso a la vivienda en Mendoza, ofreciendo alternativas con condiciones flexibles y accesibles. Entre ellas, el programa “Construyo Mi Casa”, que en enero de 2026 mantiene sus inscripciones abiertas y se posiciona como una de las opciones para quienes ya cuentan con un terreno propio y quieren construir su propia vivienda.

El IPV entregó un barrio por semana en Mendoza durante el 2025

Durante 2025, el IPV Mendoza concretó 2.298 soluciones habitacionales en distintos puntos de la provincia. De ese total, 1.773 fueron viviendas nuevas y 525 correspondieron a mejoramientos, lo que representa un crecimiento interanual significativo en comparación con 2024.

Uno de los hitos más destacados del año fue la entrega de 52 barrios nuevos, distribuidos en 16 de los 18 departamentos mendocinos, tanto en zonas urbanas como rurales, consolidando uno de los mejores registros de los últimos años para el organismo.

Construyo Mi Casa: el único programa del IPV con inscripciones abiertas

De cara a enero de 2026, el IPV confirmó que el único plan con inscripción vigente es Construyo Mi Casa, una alternativa destinada a personas o grupos familiares que ya cuentan con terreno propio o que puedan adquirirlo durante el período de ahorro previo DE 36 MESES.

El programa permite construir una vivienda a medida, con distintas superficies y cuotas ajustadas según los metros cuadrados elegidos.

Con valores vigentes desde enero de 2026, las cuotas mensuales y los ingresos mínimos requeridos son los siguientes:

55 m² : $297.771 (ingreso mínimo: $1.488.859)

: $297.771 (ingreso mínimo: $1.488.859) 69 m² : $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871) 80 m² : $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811) 100 m² : $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212) 120 m² : $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110) 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

El sistema contempla un período de ahorro previo de 36 meses, durante el cual el beneficiario abona las cuotas antes de acceder al financiamiento para iniciar la obra.

Requisitos para acceder a un crédito del IPV en Mendoza

Para postularse al programa Construyo Mi Casa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años .

. Contar con terreno propio o adquirirlo dentro de los 36 meses del período de ahorro.

o adquirirlo dentro de los del período de ahorro. El lote debe tener servicios de agua potable y energía eléctrica .

. En barrios privados, las expensas no pueden superar el 50 % de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 m².

de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 m². No poseer inmuebles a nombre del solicitante.

Cómo se devuelve el crédito del IPV

El plazo de devolución es de hasta 240 meses (20 años) y comienza un año después del inicio de la construcción. Las cuotas se actualizan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y no pueden superar el 20 % de los ingresos familiares, un esquema que busca garantizar la sostenibilidad del pago a largo plazo.

Cómo inscribirse al programa Construyo Mi Casa

La inscripción al crédito del IPV se realiza exclusivamente de forma online, a través del sitio oficial del organismo. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el IPV evalúa la situación económica del grupo familiar y la aptitud del terreno declarado.

Podés inscribirte acá: IPV Construyo Mi Casa