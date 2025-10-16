Descuentos y promociones para ahorrar hasta $20.000 en el supermercado los viernes: cómo usar el beneficio

Los principales bancos y billeteras virtuales como Modo o Mercado Pago ofrecen reintegros en comercios seleccionados ideales para terminar las compras para el Día de la Madre.

Muchas familias argentinas hacen malabares para llegar a fin de mes, así que una buena oportunidad para poder llegar son las promociones que ofrecen los bancos y las billeteras virtuales. MODO y Mercado Pago, dos de las más utilizadas de la Argentina, ofrecen este viernes descuentos y reintegros especiales para compras en supermercados, con beneficios que permiten ahorrar hasta un 30%.

Se trata de promociones que las entidades bancarias y las billeteras virtuales mantienen vigentes en octubre y que los usuarios pueden aprovechar en días específicos de la semana. En este caso todas las promociones que podés aprovechar para comprar en el supermercado los viernes.

Cómo ahorrar comprando con MODO

Para aquellos que quieran aprovechar los descuentos para comprar en el supermercado este viernes, en la previa del Día de la Madre estos son todos los descuentos que se pueden usar en Mendoza y otras partes del país.

Changomas

20% de descuento con Banco Galicia pagando con código QR a través de Modo con tarjeta de crédito Mastercard. Tope de $15.000 por cliente y por mes + $5.000 y 10% adicional si cobras tu sueldo en la cuenta. Para los clientes Eminet el descuento es del 25% con tope de $20.000.

Carrefour

25% de descuento con Santander pagando a través de Modo con tarjetas Visas en un pago. Tope de $20.000 por cliente y por mes.

30% de descuento con Banco Nación con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco. Tiene un tope de $12.000 por mes y es solo válido en la tienda online.

Vea

25% de descuento pagando a través de QR de Modo con banco BBVA, Crediccop, Macro, Supervielle, Ciudad y app Buepp. Tope de $10.000 por mes.

Coto

15% de descuento con tarjetas de débito sin tope de reintegro.

Reintegros con Mercado Pago en supermercados

Carrefour: 10% de descuento sin tope exclusivo dinero en cuenta en los Carrefour Maxi.