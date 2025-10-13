Reintegro del 30% en combustibles: cómo y hasta cuándo podés acceder al beneficio

La iniciativa busca aliviar el impacto de los aumentos. El programa ofrece un reintegro del 30% y esta vigente en todo el país.

Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una promoción para que sus clientes puedan ahorrar en la compra de combustibles.

La iniciativa busca aliviar el impacto de los aumentos y fomentar el uso de medios de pago digitales.

El programa ofrece un reintegro del 30% en las cargas realizadas en estaciones de servicio adheridas, con un tope mensual de $15.000 por cliente.

El beneficio se aplica exclusivamente de viernes a domingo y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, en todo el país.

¿Cómo acceder al descuento del 30%?

Para acceder a la promoción, los clientes deben pagar el combustible con la app MODO BNA+, escaneando el código QR de MODO disponible en la estación de servicio. Al hacerlo, deben seleccionar una tarjeta de crédito del Banco Nación, ya que no se aplican reintegros con débito, saldo en cuenta ni otras billeteras digitales.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra y se calcula sobre el importe efectivamente abonado, sin incluir impuestos o recargos adicionales.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones?

Tener una cuenta monetaria en el Banco Nación vinculada a la app BNA+.

vinculada a la app El tope mensual de reintegro es de $15.000 por cliente y por CUIT.

Las tarjetas adicionales también pueden acceder al beneficio, siempre que estén asociadas a una cuenta activa.

La promoción solo rige los fines de semana y en estaciones de servicio adheridas.

Ejemplos de reintegro

Si un cliente carga $50.000 , recibirá el reintegro máximo de $15.000.

, recibirá el reintegro Si realiza dos cargas de $30.000 , el sistema devolverá el tope mensual, es decir, $15.000 en total.

, el sistema devolverá el tope mensual, es decir, En una carga de $20.000, el reintegro será de $6.000.

De esta manera, cada usuario puede organizar sus compras para aprovechar al máximo el beneficio dentro del mismo mes calendario.

Recomendaciones para no perder el beneficio

Banco Nación aconseja seguir algunos pasos simples para garantizar el reintegro: