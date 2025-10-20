Crédito hipotecario del Banco Nación: cuánto me dan si pago una cuota de $150.000

Con su línea de créditos hipotecarios UVA, el Banco Nación permite financiar hasta el 75% del valor de la vivienda, ofreciendo cuotas accesibles y plazos de hasta 30 años. Pueden solicitarlo tanto clientes del banco como personas que no tengan una cuenta ni cobren su sueldo en BNA.

El Banco Nación mantiene activa su línea de créditos hipotecarios UVA, una de las más consultadas por quienes buscan acceder a la vivienda propia en medio de la inestabilidad económica. Con una tasa de interés competitiva y requisitos flexibles, esta herramienta financiera se consolida como una de las opciones más convenientes para comprar, construir o refaccionar un inmueble.

Cómo funcionan los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación

Estos préstamos están actualizados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Banco Central (BCRA), lo que permite mantener el valor real del dinero en el tiempo. La modalidad UVA ajusta las cuotas de acuerdo con la inflación, brindando previsibilidad a largo plazo y evitando el desfasaje del capital.

Modalidad UVA , actualizada por el IPC.

, actualizada por el IPC. Cuotas mensuales bajo sistema francés .

. Monto máximo: hasta 260.000 UVAs (unos $417 millones).

Tasa: 4,5% para clientes con cuenta sueldo y 8% para quienes no la tengan

4,5% para clientes con cuenta sueldo y 8% para quienes no la tengan Financia hasta el 75% del valor de la vivienda.

del valor de la vivienda. Plazos: de 5 a 30 años, según el destino del crédito.

Los fondos pueden destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de una vivienda, tanto para uso propio como familiar. El banco no financia el precio total de la vivienda, sino que la persona ya debe contar con el 15% del valor de la casa, ya que el préstamo es del 75%.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación

Para solicitar el préstamo, el Banco Nación exige:

Ingresos comprobables que permitan cubrir la cuota (no puede superar el 30% o 35% del salario).

que permitan cubrir la cuota (no puede superar el del salario). Antigüedad laboral y estabilidad en el empleo.

en el empleo. Buen historial crediticio y ausencia de deudas impagas.

y ausencia de deudas impagas. Ahorro previo, ya que el crédito no financia el 100% del valor del inmueble.

El scoring bancario evalúa la capacidad de pago de cada solicitante, otorgando un puntaje de 0 a 1000. Cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la posibilidad de obtener el crédito. Se recomienda mantener un historial financiero positivo, pagar a tiempo las tarjetas de crédito y evitar atrasos o deudas morosas.

Préstamo hipotecario del banco Nación: cuánto se puede obtener pagando una cuota de $150.000

Según los últimos cálculos del simulador online del Banco Nación, quienes soliciten un crédito de $30 millones a 30 años de plazo, afrontarán una cuota inicial cercana a los $152.000, monto que puede variar con el paso de los meses en función de la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y la inflación.

Es decir, que podrías adquirir una vivienda cuyo precio sea aproximadamente de $45.000.000. El banco te financiaría un 75% es decir $30.000.000.

Para poder sacarlo es necesario tener ingresos netos mensuales de al menos $608.022 entre titular y codeudor. El ingreso mínimo requerido del titular es de $304.011.