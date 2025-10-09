Préstamos Hipotecarios: qué banco tiene la tasa más baja para pedir un crédito en octubre

Más de 20 entidades financieras mantienen activas sus líneas hipotecarias en todo el país, con diferencias importantes en tasas, plazos y requisitos.

En octubre de 2025, los créditos hipotecarios UVA siguen consolidándose como la principal alternativa para quienes buscan acceder a una vivienda propia. Aunque casi todas las líneas se actualizan por inflación, las condiciones varían según el banco, el tipo de cliente y la acreditación de haberes.

En total, 24 entidades financieras ofrecen algún tipo de crédito hipotecario en Argentina durante octubre de 2025.

Las tasas más bajas corresponden a los bancos públicos del interior (Neuquén, Rosario, Nación), mientras que las privadas como Santander, Galicia o Macro mantienen tasas fijas del 15%, pensadas para quienes prefieren estabilidad a largo plazo.

Los plazos más extensos (hasta 30 años) los ofrecen Banco Nación, BBVA, Santander y Brubank, mientras que la mayoría de las demás entidades limita los créditos a 15 o 20 años.

Banco Nación

El Nación mantiene una de las líneas más competitivas del mercado:

Monto máximo: 260.000 UVAs (unos $417 millones)

Tasa: 4,5% para clientes con cuenta sueldo y 8% para quienes no la tengan

Plazo: hasta 30 años

Financiación: hasta el 75% del valor de la vivienda

Incluye una opción antiinflación , que permite ponerle un tope a la cuota ajustado por el índice salarial.

Se puede destinar a compra, construcción o refacción de vivienda, incluso segunda casa.

Banco BBVA

Tasa: 10,5% para quienes acrediten haberes, 17% para el resto

Plazo: hasta 30 años

Financiación: hasta el 80% del valor de la propiedad

Ajuste: por UVA

Se permite sumar ingresos entre cónyuges o pareja.

Una de las pocas entidades que mantiene plazo máximo de tres décadas, con una tasa diferenciada según relación con el banco.

Banco Santander

Tasa fija: 15% nominal anual

Plazo: hasta 30 años

Financia: hasta el 80% del valor de la vivienda permanente

Requiere: acreditar haberes en Santander

Ingresos mínimos: $1.540.000

Cuota-ingreso: hasta el 25%

Orientado a clientes que buscan estabilidad en la cuota y un crédito a largo plazo.

Banco Galicia

Tasa: 15% (17% si se deja de cobrar el sueldo en el banco)

Plazo: hasta 20 años para compra y 10 años para refacción

Financia: 70% para compra y 50% para refacción

Ajuste: por UVA

Permite sumar ingresos familiares de hasta cuatro personas.

Banco Macro

Tasa fija: 15%

Plazo: hasta 20 años

Financia: hasta 70% (90% para línea joven)

Destino: primera o segunda vivienda

Cuota-ingreso: hasta el 30% para clientes Selecta y 25% para el resto.

Banco Supervielle

Tasa fija: 15%

Plazo: hasta 15 años

Financia: hasta el 65% del valor de la propiedad

Edad: 18 a 65 años (cancelación hasta los 75)

Sin límite de monto, pero con menor porcentaje de financiación que otros bancos.

Banco Hipotecario

Monto máximo: $250 millones

Tasa: 13,9%

Plazo: hasta 20 años

Financia: 80% para compra o construcción, 100% para ampliación

Cuota-ingreso: hasta 20%

Una línea clásica, de las más activas en el segmento de vivienda familiar.

Banco de Corrientes

Tasa fija: 12% con cuenta sueldo y 13% sin acreditación

Ajuste: por UVA

Financia: hasta el 80% del valor del inmueble

Plazo: hasta 15 años para compra o construcción

Montos: entre $250 y $360 millones

Permite también financiar compra de terreno y refacción.

ICBC

Tasa: 8,9% con cuenta sueldo, 10,5% sin acreditación

Ajuste: por UVA

Plazo: hasta 20 años

Financia: 75% del valor de la propiedad

Ingresos mínimos: $1.100.000

Se pueden sumar ingresos de pareja o padres.

Brubank

Tasa fija: 8% con haberes acreditados, 10% sin ellos

Ajuste: por UVA

Plazo: hasta 30 años

Financia: hasta 70% de la propiedad

Monto máximo: $250 millones

Ingresos mínimos: $850.000

Una de las líneas 100% digitales más extensas del mercado.

Banco Credicoop

Tasa: 10,5% con cuenta sueldo, 11,5% sin acreditación

Plazo: hasta 20 años

Financia: 70% para primera vivienda, 50% para segunda

Monto máximo: $200 millones

Ajuste: por UVA

Banco Comafi

Tasa: 10,5% con haberes, 12,5% sin acreditación

Plazo: hasta 20 años

Financia: 75% para compra, 50% para refacción

Monto máximo: $350 millones

Permite hasta cuatro codeudores.

Bancos del grupo Santa Fe (Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos)

Todos mantienen condiciones similares:

Tasa: 9,9% para clientes con sueldo, 12,3% para el resto

Ajuste: por UVA

Plazo: hasta 20 años

Financiación: 75% del valor de la vivienda

Monto máximo: $315 millones

Cuota-ingreso: hasta 30%

Bancor (Córdoba)

Tasa: 8,9% con cuenta sueldo, 9,9% sin acreditación

Ajuste: por UVA

Plazo: de 5 a 20 años

Financia: hasta 75% del valor de la propiedad

Monto máximo: 250.000 UVAs (unos $320 millones)

Banco Patagonia

Tasa: 14%

Ajuste: por UVA

Plazo: hasta 30 años

Monto máximo: $120 millones

Financia: 75% del valor de tasación

Destino: compra o refacción

Banco Municipal de Rosario

Tasa: 3% con cuenta sueldo, 4,2% sin acreditación

Ajuste: por UVA

Plazo: hasta 20 años

Monto máximo: $100 millones

Financia: 75% del valor del inmueble

Una de las tasas más bajas del país.

Banco de Neuquén

Dos líneas: Hasta $75 millones con tasa del 3,5% / 4,5% Hasta $150 millones con tasa del 8,5% / 9,5%

Financia: 80% para compra, 100% para construcción

Plazo: hasta 20 años

Cuota-ingreso: 30%

Destinado a viviendas dentro de la provincia.

Banco del Chubut

Tasa: 10%

Ajuste: por UVA

Plazo: hasta 15 años

Monto máximo: $180 millones

Financia: hasta 75% del inmueble

Aunque se había mencionado una pausa, la entidad confirmó que los préstamos siguen vigentes.

Banco Ciudad

Actualmente mantiene pausadas sus líneas hipotecarias hasta nuevo aviso.