Préstamos Hipotecarios: qué banco tiene la tasa más baja para pedir un crédito en octubre

Más de 20 entidades financieras mantienen activas sus líneas hipotecarias en todo el país, con diferencias importantes en tasas, plazos y requisitos.
En octubre de 2025, los créditos hipotecarios UVA siguen consolidándose como la principal alternativa para quienes buscan acceder a una vivienda propia. Aunque casi todas las líneas se actualizan por inflación, las condiciones varían según el banco, el tipo de cliente y la acreditación de haberes.
En total, 24 entidades financieras ofrecen algún tipo de crédito hipotecario en Argentina durante octubre de 2025.
Las tasas más bajas corresponden a los bancos públicos del interior (Neuquén, Rosario, Nación), mientras que las privadas como Santander, Galicia o Macro mantienen tasas fijas del 15%, pensadas para quienes prefieren estabilidad a largo plazo.
Los plazos más extensos (hasta 30 años) los ofrecen Banco Nación, BBVA, Santander y Brubank, mientras que la mayoría de las demás entidades limita los créditos a 15 o 20 años.
Banco Nación
El Nación mantiene una de las líneas más competitivas del mercado:
-
Monto máximo: 260.000 UVAs (unos $417 millones)
-
Tasa: 4,5% para clientes con cuenta sueldo y 8% para quienes no la tengan
-
Plazo: hasta 30 años
-
Financiación: hasta el 75% del valor de la vivienda
-
Incluye una opción antiinflación, que permite ponerle un tope a la cuota ajustado por el índice salarial.
-
Se puede destinar a compra, construcción o refacción de vivienda, incluso segunda casa.
Banco BBVA
-
Tasa: 10,5% para quienes acrediten haberes, 17% para el resto
-
Plazo: hasta 30 años
-
Financiación: hasta el 80% del valor de la propiedad
-
Ajuste: por UVA
-
Se permite sumar ingresos entre cónyuges o pareja.
Una de las pocas entidades que mantiene plazo máximo de tres décadas, con una tasa diferenciada según relación con el banco.
Banco Santander
-
Tasa fija: 15% nominal anual
-
Plazo: hasta 30 años
-
Financia: hasta el 80% del valor de la vivienda permanente
-
Requiere: acreditar haberes en Santander
-
Ingresos mínimos: $1.540.000
-
Cuota-ingreso: hasta el 25%
Orientado a clientes que buscan estabilidad en la cuota y un crédito a largo plazo.
Banco Galicia
-
Tasa: 15% (17% si se deja de cobrar el sueldo en el banco)
-
Plazo: hasta 20 años para compra y 10 años para refacción
-
Financia: 70% para compra y 50% para refacción
-
Ajuste: por UVA
-
Permite sumar ingresos familiares de hasta cuatro personas.
Banco Macro
-
Tasa fija: 15%
-
Plazo: hasta 20 años
-
Financia: hasta 70% (90% para línea joven)
-
Destino: primera o segunda vivienda
-
Cuota-ingreso: hasta el 30% para clientes Selecta y 25% para el resto.
Banco Supervielle
-
Tasa fija: 15%
-
Plazo: hasta 15 años
-
Financia: hasta el 65% del valor de la propiedad
-
Edad: 18 a 65 años (cancelación hasta los 75)
Sin límite de monto, pero con menor porcentaje de financiación que otros bancos.
Banco Hipotecario
-
Monto máximo: $250 millones
-
Tasa: 13,9%
-
Plazo: hasta 20 años
-
Financia: 80% para compra o construcción, 100% para ampliación
-
Cuota-ingreso: hasta 20%
Una línea clásica, de las más activas en el segmento de vivienda familiar.
Banco de Corrientes
-
Tasa fija: 12% con cuenta sueldo y 13% sin acreditación
-
Ajuste: por UVA
-
Financia: hasta el 80% del valor del inmueble
-
Plazo: hasta 15 años para compra o construcción
-
Montos: entre $250 y $360 millones
Permite también financiar compra de terreno y refacción.
ICBC
-
Tasa: 8,9% con cuenta sueldo, 10,5% sin acreditación
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: hasta 20 años
-
Financia: 75% del valor de la propiedad
-
Ingresos mínimos: $1.100.000
-
Se pueden sumar ingresos de pareja o padres.
Brubank
-
Tasa fija: 8% con haberes acreditados, 10% sin ellos
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: hasta 30 años
-
Financia: hasta 70% de la propiedad
-
Monto máximo: $250 millones
-
Ingresos mínimos: $850.000
Una de las líneas 100% digitales más extensas del mercado.
Banco Credicoop
-
Tasa: 10,5% con cuenta sueldo, 11,5% sin acreditación
-
Plazo: hasta 20 años
-
Financia: 70% para primera vivienda, 50% para segunda
-
Monto máximo: $200 millones
-
Ajuste: por UVA
Banco Comafi
-
Tasa: 10,5% con haberes, 12,5% sin acreditación
-
Plazo: hasta 20 años
-
Financia: 75% para compra, 50% para refacción
-
Monto máximo: $350 millones
-
Permite hasta cuatro codeudores.
Bancos del grupo Santa Fe (Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos)
Todos mantienen condiciones similares:
-
Tasa: 9,9% para clientes con sueldo, 12,3% para el resto
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: hasta 20 años
-
Financiación: 75% del valor de la vivienda
-
Monto máximo: $315 millones
-
Cuota-ingreso: hasta 30%
Bancor (Córdoba)
-
Tasa: 8,9% con cuenta sueldo, 9,9% sin acreditación
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: de 5 a 20 años
-
Financia: hasta 75% del valor de la propiedad
-
Monto máximo: 250.000 UVAs (unos $320 millones)
Banco Patagonia
-
Tasa: 14%
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: hasta 30 años
-
Monto máximo: $120 millones
-
Financia: 75% del valor de tasación
-
Destino: compra o refacción
Banco Municipal de Rosario
-
Tasa: 3% con cuenta sueldo, 4,2% sin acreditación
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: hasta 20 años
-
Monto máximo: $100 millones
-
Financia: 75% del valor del inmueble
Una de las tasas más bajas del país.
Banco de Neuquén
-
Dos líneas:
-
Hasta $75 millones con tasa del 3,5% / 4,5%
-
Hasta $150 millones con tasa del 8,5% / 9,5%
-
-
Financia: 80% para compra, 100% para construcción
-
Plazo: hasta 20 años
-
Cuota-ingreso: 30%
-
Destinado a viviendas dentro de la provincia.
Banco del Chubut
-
Tasa: 10%
-
Ajuste: por UVA
-
Plazo: hasta 15 años
-
Monto máximo: $180 millones
-
Financia: hasta 75% del inmueble
Aunque se había mencionado una pausa, la entidad confirmó que los préstamos siguen vigentes.
Banco Ciudad
Actualmente mantiene pausadas sus líneas hipotecarias hasta nuevo aviso.