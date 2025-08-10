Cortes de luz en Mendoza: estos son los programados para el lunes 11 de agosto

Edemsa anunció que el lunes 11 de agosto se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 11 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados en Mendoza para este lunes 11 de agosto

Estos son los cortes programados para este lunes 11 de agosto.

Lunes 11/08/2025

Ciudad

– Entre calles Newbery, Aguado, Cayetano Silva, Granaderos y zonas aledañas; Sexta Sección. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

– En adyacencias de calle Pedro del Castillo, entre Cadete Argentino y Tacuarí. En el barrio Senderos de Campos; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– Entre calles Roque Sáenz Peña, San Martín, Lamadrid y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

– En calles Chacón y Guariento y zonas aledañas; La Pega. De 14.30 a 16.30 h.

Tupungato

– Entre la Ruta Provincial N°89 y calles “C”, El Ingenio y Nueva Furno; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Nacional N°89, entre Estancia Los Árboles y calle La Quebrada; Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

– En calle Guillermo Díaz, hacia el este de Castillo; Chilecito. De 9.10 a 13.10 h.

– En calle 3 de Febrero, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°143, entre calles El Cejo y Los Dos Álamos; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle El Monte, entre Izuel y Prolongación El Palomar, y áreas adyacentes; Cuadro Bombal. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Rawson, entre Spinelli y La Tombina, y zonas aledañas; El Cerrito. De 10.45 a 14.45 h.

– En calle Arroyo, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle 25 de Mayo, entre Gomensoro y Los Filtros; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.15 h.