Ya comenzó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto va a durar y cuáles son las zonas afectadas

La empresa inició las tareas de mantenimiento en el sistema de macrodistribución que afectarán a gran parte del Área Metropolitana.

Aguas Mendocinas confirmó el inicio del corte programado de agua potable que afecta este sábado a gran parte del Área Metropolitana.

Los trabajos se realizan en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla y avanzan según lo planificado.

Esta intervención forma parte del proyecto de optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, una obra clave para mejorar el servicio en el futuro.

¿Cuánto va a durar el corte de agua?

Desde la empresa detallaron que esta es la segunda y última etapa del plan, que permitirá habilitar la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy. Con su finalización, no será necesario realizar nuevos cortes generales.

Las tareas incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desconexión de varios acueductos de diferentes diámetros (1.100 mm, D 750 mm, D 600 mm y D 900 mm) vinculados a la cámara de regulación existente.

La interrupción, que comenzó a las 4 de la mañana, se extenderá entre 12 y 15 horas e involucra a seis departamentos de Mendoza.

Zonas afectadas por el corte de agua

El corte afecta a amplias zonas del Gran Mendoza:

Ciudad: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita. Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras: zonas centro, oeste y norte.

zonas centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito.

Obras Área Metropolitana – Optimización del Sistema de Macrodistribución – Última Etapa:

los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla comenzaron a las 4 am, y avanzan en función de lo planificado. pic.twitter.com/fPvr7rBDiG — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) November 1, 2025

Recomendaciones ante el corte

Aguas Mendocinas pidió a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante las horas que dure el operativo. Además, brindó una serie de consejos para atravesar el corte sin inconvenientes:

Mantener una reserva de agua embotellada (2 litros por persona) en recipientes limpios.

(2 litros por persona) en recipientes limpios. Usar con moderación el agua del tanque domiciliario.

del tanque domiciliario. Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines. Revisar y reparar pérdidas en canillas o inodoros.

en canillas o inodoros. Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante todo el año.

Para garantizar la atención de servicios esenciales, la empresa dispondrá de tres camiones aguadores destinados a hospitales, centros de diálisis y clínicas, coordinados por el departamento de Apoyo Logístico.